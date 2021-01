Estados Unidos, 03 de Enero 2021. Ryan García dejó perplejo a Luke Campbell con un duro golpe después de que se recuperó de un derribo para ganar el título de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo con un knockout en la séptima ronda el sábado en la noche.

El estadounidense de 22 años tenía el control cuando su puño izquierdo golpeó el lado derecho de Campbell para enviar al peleador inglés a que se hincara en una rodilla con 1:58 minutos en el séptimo round. Campbell no se pudo poner en pie y García se mantiene invicto con 18 knockouts en 21 peleas.

Campbell (20-4) derribó a García con un gancho izquierdo en el segundo round, pero no aterrizó muchos otros golpes, mientras que García resultó el peleador más agresivo hasta el decisivo golpe.

LUKE CAMPBELL PUTS RYAN GARCIA ON THE CANVAS IN ROUND 2 💥 pic.twitter.com/hCQaPiVHjY

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 2, 2021