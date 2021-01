Barcelona, España, 14 de Enero 2021. Emili Rousaud anunció este jueves que no será candidato a la presidencia del Barcelona. El exvicepresidente, muy emocionado y con lágrimas, explicó que le duele mucho retirarse, sobre todo por Josep Maria Minguella. Además, señaló que su candidatura no aceptó una fusión con la de Toni Freixa y se mostró molesto con la aparición de una papeleta de Benedito entre las suyas. Tiene la sensación de «guerra sucia».

«Ayer a las 10.30 horas tuve una reunión privada con Toni Freixa y se hizo una propuesta de unión de las precandidaturas en la que 8 miembros de la nuestra entraba en la Junta y el resto se ubicaba en diferentes comisiones del club. Acordamos que a las 18.00 horas tendríamos una reunión los miembros de la precandidatura para valorar la oferta y tomar una decisión. Como mapa electoral creíamos en la necesidad de hacer alianzas para tener éxito. Ya dije que veía difícil pasar el corte, íbamos muy justos», ha empezado explicando.

A resultes de les declaracions d’Emili Rousaud, vull aclarir amb tota la fermesa i contundència que, malgrat haver rebut durant tot el procés electoral diverses propostes per configurar la meva candidatura, només he acceptat les dels 15 membres que la integren. Cap més. — Toni Freixa (@tonifreixa) January 14, 2021

«Pero fue un día de una impresionante dignidad porque, para mi sorpresa, la decisión mayoritaria fue no aceptar juntarse con otra candidatura, que no podemos tolerar la guerra sucia y preferimos quedarnos fuera. Nuestras propuestas deportiva y económica era la mejor», ha relatado Emili Rousaud.

Por lo tanto, ha explicado que decidió retirar la candidatura antes de conocer el resultado del recuento porque era paso obligatorio para fusionarse con Freixa pero, al final, los miembros de su candidatura no aceptaron juntarse. «No es verdad que no hemos pasado el corte, aunque podría haber pasado. Este escenario me parece el más limpio y el más digno. Por ambición lo más fácil era pactar», ha dicho.

Además, ha desvelado conversaciones con Víctor Font, aunque sin llegar a hablar de fusionarse. «Estábamos en un momento muy inicial. No había propuestas sobre la mesa«, ha relatado. También se reunió con Fernández Alá, que declinó la propuesta.