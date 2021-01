SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN Es Una Frase Que Acuño PORFIRIO DIAZ, Distinguido Miembro Del Grupo Liberal y Del Cual Formaba Parte Antes BENITO JUAREZ GARCIA Antes De Su Quinta Reelección en 1871, Otro Que Disputaba La Silla Presidencial Al Que Fuera Pastor En Su Niñez en Suelos Oaxaqueño, Fue SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, Con Su Reelección, BENITO Dividió El Liberalismo De Esa Época, Poco Le Duro El Gusto, Ya Que En El Transcurso de 1972, La Muerte Le Impidió Cumplir Con El Mandato Constitucional De Su Reelección…Luego de Mas De 4 Décadas, Con PORFIRIO DIAZ En La Presidencia De La República, FRANCISCO I. MADERO, En 1910, Popularizaría La Frase Porfiriana de “Sufragio Efectivo, No Reelección” y El Otro Oaxaqueño Partiría Por La Puerta Grande Al Autoexilio a Francia, Donde Tiempo Después Moriría, Tiempo Después Del Triunfo De La Revolución Mexicana. A La Fecha Los Restos De DIAZ, Siguen En El Exilio, Mientras Que “Al Grillo” De BJG, Caricaturescamente Así Se Le Personificaba Se Le Rinde Pleitesía, Con Suficientes Merecimientos o Sin Ellos…La Mercadotecnia Política En La Historia, La Escriben a Conveniencia Los Que Ganan, Para Ganar Mas. De Los Dos Oaxaqueños, Que Siempre Quisieron Los Gringos, Fue Al Nativo De Guelatao…

LA REELECCION TAN DE MODA En El Siglo XIX y Parte Del Siglo XX, Por Un Par De Oaxaqueños—En El Siglo XXI—EL PRI, PAN y PRD, En El Marco De Un Gobierno Federal PANista, Construyeron Los Primeros Cimientos, De Una REELECCION, Prueba De Ello, Ya Es Una Realidad, En Diputaciones Locales y Presidencias Municipales En Los Estados De La República…En 2021, En Los Distritos Federales Electorales, Ello También Será Una Realidad y En 2024, Esa Realidad Ya Podrán Vivirla Los Inquilinos Actuales Del Senado De La República…La Reelección De Gobernadores y Presidente De La República, Sería El Siguiente Paso De Una Reforma Electoral Que Desde El Foxismo Visualizaron Principalmente PRI y PAN, Llevando De Comparsa a Una Izquierda Centavera y Convenenciera, Como Lo Es El PRD…Sólo Que Las Cuentas No Les Salieron, Gracias Al Hartazgo Del Pueblo Mexicano, De Los Gobiernos Neoliberalistas Con Más De 3 Décadas Al Frente De Los Destinos De México. Toco a ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y Su MoReNa, Ser La Única Alternativa De Cambio…Espero, Deseo, Que Aunque No Había Mas De Donde Escoger, La Inmensa Mayoría De La Ciudadanía Del Pueblo Mexicano, Con Todo y Sus Trastadas Gubernamentales, El Llamado Gobierno De La Cuarta Transformación De México. Cuando En 2018, Al Elegir Un Presidente Constitucional De Los Estados Unidos Mexicanos, Su Confianza, Esperanza y Fe, No Sufra Una Equivocación Mas Con La Traición De Un Sujeto Presidencial y Un Gobierno De Simulación Que Traicione Al Pueblo De México y Al Estado Mexicano…

LA REELECCION ES UNA DE LAS Figuras De La Democracia… Y No Todas y Todos Los Que Buscan La Reelección, Son Malos o Buenos… Lo Negativo Son Las Llamadas Elecciones De Estado…El Libre Albedrio a La Hora De Votar, Es El Imperio De La Democracia, Se Trate o No, De Una Reelección…EL SUFRAGIO EFECTIVO De Las y Los Ciudadanos De Un Padrón Electoral, Con Su Voto, Siempre Buscan Lo Mejor Para La Sociedad Civil, Para El Municipio, La Entidad Federativa y El País. Por Desgracia, “Los Lobos Con Piel De Oveja” Provocan Que La Justicia Social En México, Siga Siendo Una Quimera y Continuemos Con Una Hambre y Sed De Justicia Que Pareciera Inacabable, Agudizándose, De 1995 a La Fecha, Gracias a Sistemas Gubernamentales Simuladores…En La Actualidad, a Lo Largo y Ancho De La Nación, Andan Locos De Contento, Diputadas y Diputados Federales y Locales, Al Igual Que Presidentas y Presidentes Municipales Que Tienen Oportunidad De Poder Ser Reelectos, Por Las Buenas, Por Saber Servir Al Pueblo o Por Las Malas, Por Saber Servirse Del Poder y Del Erario, Contado Con Un Fuerte Padrinazgo Político-Gubernamental, Aunque Carezcan Del Padrinazgo Del Pueblo…

YALHEEL ABDALA CARMONA, SIN Duda Alguna, Es Sinónimo De Corrupción, Componendas y Traiciones, Sus Mejores Herramientas Para Obtener Poder y Dinero, Una Gran Exponente Para Una Chicanada y Ni Como Decir Que Sea Truco, Aunque EL TRUCO Pudiera Ser Uno De Sus Titiriteros, Lo Cierto Es Que En Lo Político Dejó Al PRI Tamaulipeco Tanto En La Banca R Rota Política y Económica, Con Todo El Saldo a Su Favor…Los Dineros Que Desapareció En El Partido Revolucionario Institucional de Tamaulipas, No Representa Nada Para Desaparecer Un Buen Porcentaje Del Erario De Nuevo Laredo, todavía no se sube en la burra y ya la anda haciendo panda, ya desde ahora, según gente cercana a ella, piensa ya en un préstamo para una presunta realización de una gran obra hidráulica, que podría evitar inundaciones y encharcamientos En El Municipio De Nuevo Laredo, Sin Saber Que La Candidatura a La Presidencia Municipal De Nuevo Laredo Por El PAN, No Está Totalmente Definida, Al Igual Que En Muchos Municipios Tamaulipecos y Del Resto Del País, No Hay Que Olvidar Que La Sociedad Del Delito, También Juega, Tanto a Favor Como En Contra y se pasa por alto Las Formas De Hacer Política Horizontal o Vertical, Ya Que Se Antepone Ante Todo, El Interés Del Quinto Poder. Por Cierto, ABDALA CARMONA En Solitario, Su Persona, No Ha Ganado Una Sola Elección Electoral En El Municipio De Nuevo Laredo. Cuando Ganó La Elección Federal De Diputada, En El Sexenio De ENRIQUE PEÑA NIETO, perdió En El Municipio Neolaredano.

FELIPE GARZA NARVAEZ, DESDE Ahora, Sin Que Aun MoReNa Oficialmente, Lo Haga Su Candidato a La Diputación Federal Por El Distrito Electoral Con Cabecera Distrital En La Capital Tamaulipeca, Sus Potenciales Adversarios y En Especial El PAN-Gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA Han Comenzado Una Labor De Zapa Sobre Su Personalidad Política, Tanto Dentro, Como Fuera De Las Filas De MoReNa, La Secretaría General De Gobierno de CESAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS, Mejor Conocido Como EL TRUCO, No Se Duerme En Sus Laureles y Mueve Todas Las Piezas Del Ajedrez Político Que Puede, Quiere y Cree Sabe Mover, En Base a Los Caballitos De Troya Maiciados De y Con, Camiseta Morenista. Si ARTURO SOTO ALEMAN Es El Candidato a La Diputación Federal Por El PAN, Se Podría Decir Que Es Un Candidato Nacido Para Perder. El Cartel Político De Los Cuernos Largos De Tamaulipas, No Requiere De Un Personaje Que En 2022 Trate De Truncar El Proyecto Transexenal De FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, De Ahí La Conveniencia de Que ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO Como Candidato Del PRI a La Diputación Federal Del V Distrito Electoral Sea Lo Mejor Para El PAN y FJGCV, Luego de Mantener Una Relación Que No Es Mala Con El Empresario Radiofónico, Sino Todo Lo Contrario. Con Un EGIDIO TORRE CANTU como Intermediario, por lo que podría contar con apoyo económico y político por debajo de la mesa, aunque También Su Corazoncito En Ausencia De Su Padre, Le Sigue Latiendo y Sueña Aun Con Poder Ser Gobernador Tamaulipeco…FELIPE GARZA NARVAEZ, Como Nunca, Sus Valores Políticos, Personales y Familiares, Hablaran Por El…Valores De Los Que No Pueden Presumir Sus Presuntos Contrincantes, Sobre Todo, En Lo Honorable y Honesto, Difícilmente Puede Decir Un Rival, Que Lo Supere En Ello, Se Puede Decir Que Por Su Persona y Político…Habla Su Trabajo, Experiencia, Congruencia, Formación, Solidez Familiar y Estilo De Vida. En La Capital Del País, En Las Oficina De MoReNa, Entregó Todo Tipo De Documentación Para Aspirar Formalmente, A Ser El Candidato a La Diputación Federal Por El V Distrito Electoral De Tamaulipas, El 30 Del Mes En Curso Oficialmente Se Anunciará Su Candidatura o No, Por La Institución Política Con La Que ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR Llego a La Presidencia De La República En 2018. Sería Un Total Desperdicio Si MoReNa No Aprovecha, Un Candidato De Lujo, Nacionalista, Republicano, Honesto, Austero y De Pilón, Con Respaldo Popular, Tres Triunfos Electorales Por Un Mismo Distrito Electoral Local, Lo Avalan, Los Municipios Que Representó Forman Parte Del Distrito Electoral Federal, Por El Cual Quiere Ser Candidato y Formar Parte Del Congreso De La Unión Bajo Las Siglas De MoReNa, Lo Anterior Es Porque Lo Conozco Desde Hace Unos 40 Años, Sus Logros Son De Él…En Base a Capacidad y Resultados, No Por Ser Hijo De Papi o Mami, Ni Por Complicidades, Mucho Menos Por Lambiscón, Su Decorosa Renuncia Al PRI, Es Un Ejemplo De Su Forma De Ser, Lo Mueve El Servicio, No La Rapacidad, Que Sea Cremoso, No Lo Convierte En Un Pícaro…

RENE LARA CISNEROS SERA El Candidato Del PRI a Presidente Municipal De TULA, El Municipio Donde Nace Tamaulipas. Si RENE No Hubiese Conseguido La Denominación De Pueblo Mágico Cuando Fue Alcalde, En El Primer Trienio de EGIDIO TORRE CANTU, a lo mejor, el municipio, sobre todo la cabecera municipal, fuese un pueblo fantasmagórico, La Denominación De “Pueblo Mágico”, le dio vida y al mismo tiempo sirvió para que El Mandatario Estatal De Ese Tiempo Hiciera Pingues Negocios Con El Apoyo Financiero Del Programa De Pueblos Mágicos De La Federación, La Obra Mas Cara Es La Que No Se Hace, existió y existe rapiña, Pero El Pueblo Mágico De TULA Tiene Vida, de no ser así, Las Jodencias Estuvieran Muy Jodidas, Sólo El Ruido Del Chicharrón De Las Remesas De Los Paisanos En Gringolandia Tronarían. Aunque con JUAN ANDRES DIAZ CRUZ El Saqueo Fue Muy Grande Por La Impunidad Que Le Brindo EGIDIO, quién con Los Dineros Públicos Del Pueblo Mágico, Se Despacho Con La Cuchara Grande, Luego Llegaría TOÑO LAMINAS Tratando De Superar a JADC y No Lo Hizo Nada Mal Bajo La Tutela De EL TRUCO, Le Fue Tan Bien que Ahora De Nueva Cuenta Quiere Ser Presidente Municipal Por El PAN, Solo Que De La Capital Tamaulipeca, Como Que No Piensan Lo Mismo, De No Ser Así, La Derrota Azul Será Mas Fácil, Ya Que Sea Como Sea, TOÑO LAMINAS Tiene Mas Seguidores y Simpatizantes Que Cualquier Otro Cuadro PANista, Su Chamba La Hace En Territorio, No En Escritorio. LENIN, El Actual Presidente Municipal, Ni Se Mira, Ni Se Escucha, Como Que Quisiera Que Ya Fuera El Mes De Septiembre…Lo Cierto Es Que En TULA Existe Un AntiPANismo Muy Marcado Por El Hartazgo De La Mala Gobernanza De Los últimos Tiempos, Mientras Que Por MoReNa No Hay Nada Bueno Que Tomar, Por La Mala Fama De Los Aspirantes que Solo Ven a La Presidencia Municipal Como Un Botín Pirata Que Buscan Encontrar Para Saciar Su Hambruna, Económica y De Poder, ya que La Caterva De Morenistas Pícaros y Oportunistas, como que son de lo peorcito en cuanto a mística de servicio, honestidad y honorabilidad, De ahí que RENE LARA CISNEROS Entre De Deshonestos Sea El De Mas Honestidad y Honorabilidad, Sin Que Ello Quiera Decir Que No Pueda Tener Tachas, Pero Si Es El Que Garantiza Un Mejor Gobierno Sin La Rapacidad, Prepotencia y Arrogancia De Perdonavidas De Sus Adversarios, Sería La Persona Menos Dañina Para Los Habitantes y El Municipio De TULA…Un Catan De Recodo Como CRUZ WALLE quiere Dar La Sorpresa Por MoReNa Sin Trabajo, Esperando Que Al Interior Del Movimiento De Regeneración Nacional de TULA Se Hagan Garras y En El PAN Se Dividan y Luego Capitalizar Todos Esos Escurrimientos, así como a Algunos Tricolores y Así Tener Oportunidad De Vencer a RENE En Las Urnas…

ANTES QUE SE ME PASE LE DIGO Que El Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, Como Candidato Presidencial Criticaba a Las Fuerzas Armadas De La Nación, Como Mandatario Nacional Su Visión y Opinión Cambió Radicalmente. Hoy Sabe Que Como Comandante Supremo De Esas Fuerzas Armadas Que Tanto Criticó, Son Una Institución, Respetable y De Respeto, Sobre Todo Leal a Las Instituciones y Al Presidente De La República En Turno, De Ahí Que Deposite En Las Fuerzas Armadas Nacionales Su Confianza, Considerando Que Es En Ese Segmento De Las Instituciones de México, Donde Existe Mayor Lealtad y Honestidad a La Nación y a La Investidura Presidencial, De Ahí Que Se Apoye En El Ejercito Nacional, En Tareas Muy Delicadas En El Combate a La Corrupción, Tareas Que Por Décadas, Los Civiles No Desempeñaron Con Total Honestidad y Verticalidad. A Propósito De Corrupto, Sobre El Particular, En Tamaulipas, En Breve, En Los Tres Niveles De Gobierno Pueden Darse Noticias Que Desde Hace Tiempo Se Esperan y que cambiaran rumbos electorales…