Casas, Tamaulipas (17 de enero de 2021).- Simpatizantes panistas del municipio de Villa de Casas, rechazaron la auto postulación como candidata a la alcaldía de esta localidad rural de Olga Hernández, violando con ellos los estatutos internos del Partido Acción Nacional de adelantarse a la designación.

Además aseguraron los manifestantes que dicha persona a gritado a los cuatro vientos de tener el apoyo total desde «el tercer piso» para ser la abanderada del albizul, aún cuando no tiene el respaldo de la gente de Casas.

Incluso, señalo, uno de los integrantes del comité municipal del PAN de esta localidad quien pidió omitir su nombre para evitar represalias, les asegura contar con el respaldo de los ex alcaldes de ese municipio.

Se dijo que por el momento el CDE del albizul no ha dado luz verde para nadie ni para auto nombrarse candidato, pues habra que esperar los tiempos de pre registro para quienes desean participar a candidato a la alcaldía, dónde se elegirá a la persona que este mejor posesionada, descartando a Olga Hernández, quien ni siquiera tiene la simpatía mayoritario de los habitantes de Villa de Casas.

Recientemente, indicaron algunas de las gentes que para celebrar el día de reyes mando a repartir «roscas de reyes y carne de pollo» con el supuesto apoyo que le dieron desde el tercer piso para quedar bien con la gente, sin embargo sólo dio unas cuántas.

Cabe destacar que en el transcurso de esta semana el CDE del PAN podría emitir la convocatoria para el registro interno de pre candidatos a la alcaldías de Tamaulipas, descartando con ello que Olga Hernández sea la virtual abanderada a la presidencia de Casas, quien su planilla a regidores esta conformada por familiares entre ellos hermanos y primos.