Ciudad Victoria, Tamaulipas (08 de Enero del 2021) Después del análisis que se realizara para poner orden en algunas colonias de la capital, que actualmente son irregulares, aquellas que no entren en este programa, sus habitantes tendrán que desalojar sus predios.

Esto lo informó Sonia Guadalupe Tamez García, regidora y presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, se está haciendo un análisis de aquellas colonias que pueden ser regularizadas, aquellas que no puedan entrar en este programa, ya sea por la dificultad de llevar los servicios básicos o porque son predios de invasión.

“Hemos tenido varios tema, hay algunas en las que no se va a poder hacer nada (colonias irregulares), se está trabajando en esta investigación” agregó la regidora. También comentó “Son muchas, no tengo el dato exacto, pero hay algunas en las que no se va a poder hacer nada”.

Indicó que algunas colonias definitivamente no podrán ser regularizadas, esto debido a el área en que se encuentran en zonas de alto peligro para los habitantes o porque es difícil llevar los servicios básicos y por lo tanto, tendrán que ser reubicados.

Agrego que la dirección ya está analizando el escenario de cada colonia, así se podrá ver cuales entran y cuales quedarían afuera, precisó que se tendrán que buscar otro lugar para reubicar aquellas personas que no puedan ser regularizadas, pero esto se hará sin el uso de la fuerza pública.