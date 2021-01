Es Diputada Local por el PRI, su nombre no importa pues son

los hechos los que la señalan, además de ser de piel muy

sensible y dirime sus diferencias en tribunales, así que todos

sabrán quien es, aunque yo no la mencione por nombre.

Ella fue designada, ojo, no electa, como Diputada

Plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional en el

proceso electoral ordinario 2018-2019, para la Legislatura

LXIV, del periodo 2019-2021.

En ese proceso, el Partido Acción Nacional obtuvo 21 de los

22 Distritos de mayoría relativa, más uno de Representación

Proporcional (que, dicho sea de paso, no correspondía a

varón la asignación, pero ese tema lo tratamos anteriormente

y no pasó nada), dando un total de 22 Diputados por ambos

principios a la fecha, con ello, cumplen en parte, con la

Constitución de Tamaulipas que prohíbe la sobre

representación, por ello y con el auxilio de expertos legales

en temas electorales, les daré a ustedes el Marco Legal.

Primero. – La Constitución Política del Estado de Tamaulipas,

establece que es parte integrante de los

Estados Unidos Mexicanos, en todo aquello que fija la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de

las leyes que de ella emanen. (artículo1º) que dicha

Constitución establece:

“ARTÍCULO 25.- El ejercicio de las funciones propias del

Poder Legislativo se encomienda a una asamblea que se

denominará «Congreso del Estado Libre y Soberano de

Tamaulipas». Los Diputados al Congreso serán electos en su

totalidad cada tres años. Por cada Diputado propietario se

elegirá un suplente. En los términos de la Constitución

Federal, la ley general aplicable, esta Constitución y la ley

estatal aplicable, los diputados podrán ser reelectos, de

manera consecutiva, por una sola ocasión. La postulación

sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera

de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren

postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su

militancia antes de la mitad de su mandato. En los casos de

los Diputados que hayan accedido a tal cargo mediante una

candidatura independiente, sólo podrán postularse para ser

electos de manera consecutiva por esa misma vía, sin que

puedan ser postulados por algún partido político o coalición.

Las legislaturas del Estado se integrarán con Diputados

electos según los principios de Mayoría Relativa y de

Representación Proporcional, en los términos que señale la

Constitución Federal y la ley.

ARTÍCULO 26.- El Congreso del Estado se integrará por 22

Diputados electos según el principio de votación de Mayoría

Relativa, mediante el sistema de Distritos Electorales

Uninominales, y con 14 Diputados que serán electos según el

principio de Representación Proporcional y el sistema de lista

estatal, votadas en la circunscripción plurinominal que

constituye el Estado.

ARTÍCULO 27.- La asignación de los 14 Diputados electos

según el principio de Representación Proporcional y el

sistema de asignación por lista estatal, se sujetará a lo que

disponga la ley y a las siguientes bases: I.- Un partido

político, para obtener el registro de su lista estatal, deberá

acreditar que participa con candidatos a Diputados por el

principio de Mayoría Relativa en, por lo menos, las dos

terceras partes de los Distritos Electorales Uninominales;

II.- A los partidos políticos que hayan obtenido por lo menos

el 3.0 % del total de la votación válida emitida, se les asignará

un Diputado y tendrán derecho a participar en la asignación

restante de Diputados por el principio de Representación

Proporcional;

III.- Para la asignación de las diputaciones de Representación

Proporcional se estará a las reglas y fórmulas que la ley

establezca para tales efectos;

IV.- Ningún partido político podrá contar con más de 22

Diputados por ambos principios;”

Segundo. – La Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos establece:

“Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna,

antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta

de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.”

Tercero. – La Ley Electoral del Estado de Tamaulipas dice…

“Artículo 9.-El Consejo General creará una Comisión Especial encargada de dar seguimiento al procedimiento de

postulación y registro de las candidaturas independientes,

con base en los lineamientos operativos que emita el citado

Consejo.

Artículo 10.- El derecho de los ciudadanos de solicitar su

registro de manera independiente a los partidos

políticos se sujetará a los requisitos, condiciones y términos

establecidos en la Constitución Federal, la Constitución del

Estado, la Ley General y en la presente Ley, salvo en el

requisito de la obtención del apoyo ciudadano, que será en

todos los casos del 3% de la lista nominal de electores de la

demarcación territorial que corresponda, aplicando los

mecanismos que sobre dicho tema contempla la Ley

General.

Artículo 11.- Los ciudadanos que cumplan con los requisitos,

condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en

su caso, a ser registrados como candidatos

independientes para ocupar los siguientes cargos de

elección popular:

I. Gobernador del Estado de Tamaulipas;

II. Diputados al Congreso del Estado de Tamaulipas por el

principio de mayoría relativa. Para ello deberán registrar la

fórmula correspondiente de propietario y suplente, en los

términos de la presente Ley; y

III. Presidente municipal, síndico y regidor. Para ello deberán

registrarse como una planilla completa y no de manera

individual, en los términos de la presente Ley.

No procederá el registro de candidatos independientes

por el principio de representación proporcional.

En conclusión; la diputada al separase de su bancada

política, deberá solicitar licencia, por ser una curul del Instituto

Político que la postuló. Ya que está impedida jurídicamente

adherirse al Partido Acción Nacional en dicha Legislatura, por

estar proscrita la sobre representación popular. Además, si no

hay candidatos independientes, no puede haber Diputados

Independientes.

Ella no puede declararse Diputada Independiente por no

haber cumplido con las formalidades esenciales del

procedimiento en materia electoral y en su caso, los

Tribunales Electorales deberán hacer cumplir la ley, como ella

lo protestó en su toma del cargo conforme al artículo 128 del

Código Máximo Político.

Es necesario precisar que, ella no ganó en las urnas, sino

que, su cargo, es en razón de los votos obtenidos por el

Instituto Político por el que fue postulada, y al renunciar a

dicho instituto, está renunciando tácitamente a los votos que

dicho partido obtuvo, de ahí que, está impedida jurídicamente

a adherirse a otro instituto político, pues ese cargo de

Diputada por el Principio de Representación Proporcional, le

es propio al Instituto Político, y no a la persona, de ahí que, al

manifestarse en favor de otro ente adverso, está traicionando

y engañando a los votantes que la llevaron a ese cargo de

representación popular.

Lo que ella pretende es, manipular el voto de la elección del

2019, y esto debilita la credibilidad en la democracia, lo que

es más grave, y debería establecerse como traición a

Tamaulipas, en razón de los votantes, por ello deberá

ponderarse que el valor del voto sea real, y no mal utilizado

con fines a modo del partido en el gobierno.

La estafa electoral puede adoptar una amplia gama de

formas, como en este caso, donde ella y el Congreso de

Tamaulipas inician el 2021 cometiendo el PRIMER

FRAUDE ELECTORAL.

Jorge Alberto Pérez González

www.optimusinformativo.com

optimusinformativo@gmail.com