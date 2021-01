CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, 25 DE ENERO DE 2021.- El Partido Acción Nacional sigue reclutando priistas con algún capital político que en algún momento fueron señalados por ellos mismos por presuntas conductas ilícitas en la administración pública.

En esa lista se incluye en el programa de registros de aspirantes a Diputados Locales por Matamoros, a Daniel Sampayo Sánchez, quien fuera Diputado Local por el PRI y hace algunos años aspirara a la alcaldía de esa fronteriza ciudad.

Sampayo es sobrino del ex dirigente estatal del PAN Ramón Antonio Sampayo Ortiz, quien ya fue alcalde de Matamoros; pero también fue ex secretario privado del ex gobernador priista Tomás Yarrington Ruvalcaba, con quien laboró su padre.

También se postulará por otro distrito electoral de Matamoros a Elizabeth Salazar Vázquez, hermana de la ex alcaldesa Leticia Salazar Vázquez, quien fuese precandidata a la gubernatura, pero que en ésta administración estatal panista, ha sido citada por la Fiscalía Anticorrupción, por presuntos malos manejos del presupuesto municipal.

De acuerdo al calendario de registros para este martes 26 de enero revelado por el Comité Directivo Estatal a cargo del reynosese Luis Cantú Galván, se tiene el siguiente programa:

HORA ASPIRANTE CARGO DE ELECCION MUNICIPIO O DISTRITO

1:00pm Patroclo Treviño Ramos alcaldía Ciudad Mier

1:00pm Angélica War Quintero alcaldía Miquihuana

4:00pm Edgar Noé Ramos Ferretiz alcaldía Ciudad Mante

4:30pm Frank Yussef de León Ávila alcaldía Gómez Farías

5:00pm Daniel Sampayo Sánchez Diputación Local Distrito 11 Matamoros

5:00pm Martha P Palacios Corral Diputación Local Distrito 9 Valle Hermoso

5:30pm Elizabeth Salazar Vázquez Diputación Local Distrito 12 Matamoros

6:30pm Gerardo Peña Flores Diputado Federal Distrito 2 Reynosa