¿Debería perdonar una infidelidad o una traición de amistad? Esta son algunas preguntas que muchas personas se hacen alguna vez en su vida. Pero los engaños sentimentales no son la única cosa que, a veces, nos provoca dolor, decepción y resentimiento.

Y es tanto lo que llegamos a sufrir en ocasiones que juramos que nunca en la vida perdonaremos a esa persona que nos lastimó, sin darnos cuenta que eso provoca que acumulemos rencor y energía negativa dentro de nosotos mismos, que no nos permite estar en paz.

Aunque no lo creas, guardar enojo hacia otra persona, no los efecta directamente, ¡sino a ti! Por eso, debes aprender a perdonar… Y, ¿qué es en si ‘el perdón? A grandes rasgos, es el acto que implica disculpar a una persona que te lastimó (intencionalmente o no) para cerrar la herida y seguir adelante.

Sí es difícil y muchas veces implica un gran esfuerzo interno, pero hacerlo, traerá grandes beneficios a tu interior.

Y ahora que ya entendemos lo que es el perdón, viene la parte más difícil (y necesaria): aprender a perdonar y aquí te damos las razones que te motivarán a hacerlo:

Tips para aprender a perdonar

RECONOCE LA FALLA

Una de las primeras lecciones para aprender a perdonar es identificar la falla y para ello debes preguntarte lo siguiente: ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue exactamente lo que te dolió, en relación a esa falla? ¿Quién la provocó?

Este análisis es importante porque todas las personas tenemos escalas de valores que nos hacen ceder o no ante las faltas de los demás. En este sentido, debes ubicar la situación en esta escala y considerar si quieres/puedes (o no) dar este paso. Esto aplica sobre todo en los temas de infidelidad…

SÉ CONSCIENTE

El acto de perdonar va más allá de creer que somos una figura superior y ‘perdonamos al que nos ofende’. Se trata de un trabajo personal en el que superamos y dejamos ir aquello que nos lastimó, tomándolo como una experiencia más que nos dejará un gran aprendizaje en nuestra vida.

Razones por las que deberías aprender a perdonar

TE LIBERA DEL VICTIMISMO

De acuerdo con los especialistas en psicología, perdonar evita que te sientas la víctima de la situación o de alguien, y que le des poder a emociones negativas que sólo te lastimarán más. Perdonar te permite continuar y tomar las riendas de tu vida**.

EL PERDÓN ES PARA TI:

Con esto nos referimos a que no es necesario que le escribas a tu ex para decirle que lo perdonas por todo lo que te hizo pues; como ya lo explicamos anteriormente, esto es un trabajo personal y sólo para ti.

Perdonar se trara de cerrar tus heridas que, por muy profundas que sean, ya no dolerán pero estarán ahí para recordarte lo fuerte que eres.

TE HACE RESPONSABLE

Asumir nuestra función dentro de cada una de nuestras relaciones personales te hará mucho más fácil la vida. Aunque alguien te haya fallado, eres tú la responsable de cómo asumirás esa situación, que puede ser una tragedia o una oportunidad, todo depende de ti.

Ser responsable de ti te da el poder de elegir qué te afecta y qué no, así que pon las cosas en su lugar, perdona ¡y sigue adelante!