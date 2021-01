Cd. Madero, Tamaulipas, 21 de Enero de 2021.- Como un hecho muy lamentable, calificó la diputada local, Edna

Rivera, la acción de la ahora ex directora del hospital «Carlos Canseco» de Tampico, de utilizar su cargo para vacunar a familiares y a su persona a pesar de no ser trabajadores de primera línea.

Dijo que el hecho que no se respete las indicaciones por parte de las mismas autoridades del

sector salud, es incongruente y algo que no debe ocurrir, por lo que se deben tomar medidas

drásticas, no sólo la destitución de su cargo.

Expuso que junto con sus compañeros de bancada, analizará proponer al congreso estatal

que se sancione fuertemente a funcionarios que cometan este tipo de hechos, con medidas

como retirarles su cédula profesional.

«Yo voy más allá, yo creo que quién como profesionista realice un acto indebido, doloso y

en perjuicio de los demás, yo creo que se le debe retirar su cédula profesional, no sabemos

hasta donde puedan llegar esas malas intenciones, ahorita cometió ese error, que más

podemos esperar, que confianza podemos tener en una profesionista así, yo voy más allá,

que de le retire la cédula».

Reiteró que se podría llevar al congreso, por lo que comentará la propuesta con los asesores

y sus compañeros de bancada para contemplarlo.

Añadió finalmente la legisladora local, que la cédula se puede retirar a un profesionista

cuando hace malos actos, pues el acto no está dentro de las acciones que ella debe realizar,

pues fue algo doloso, deshonesto y hasta mal intencionado.