TAMPICO, TAMAULIPAS, 20 DE ENERO DE 2021.- Aproximadamente 270 trabajadores sindicalizados de Teléfonos de México de la sección 58 en la zona, no laboraron este miércoles en protesta porque la compañía Telmex no

respeta el contrato colectivo de trabajo; afirman que no hicieron manifestaciones presenciales porque respetan las medidas sanitarias implementadas a causa el Coronavirus.

Ricardo Castañeda Ortiz, dirigente de la sección 58 del sindicato de telefonistas, dijo en entrevista que el paro no es presencial como hicieron el pasado mes de noviembre pero no asistieron a trabajar.

«Están incumpliendo el contrato, es solo revisarlo y se elimine la cláusula de jubilación para los nuevos miembros que vayan a entrar», refirió.

Otra situación dijo es que no tienen la herramientas necesarias para trabajar, insumos para

hacer su trabajo.

«Hay inversión en cuanto a réditos pero no tenemos lo conveniente, de hecho hacemos paros en Departamentos para que nos cubran los requisitos para hacer la labor como en planta exterior donde hay quejas por la falta de módems, los clientes es muy reiterativa la queja porque los módem fallan, no es que no haya suficientes, es la calidad porque son nuevamente echados a andar para cualquier fallo que tengan lo reparan y se

los ponen a ustedes cómo clientes», enfatizó.

El líder sindical dijo que tenían programado hacer una huelga para este 20 de enero pero la pospusieron hasta marzo ya que dice que no pueden parar al ser Telecomunicaciones y dejarían sin servicio a los clientes.

«En sí por allí va la situación, en quejas a la empresa, el apoyo al gobierno al querer desaparecer el Ifetel que en lugar hacer que las empresas mexicanas se engrandezca hacen que empresas extranjeras se mantengan de esas empresas mexicanas, en este caso Telmex no puede subir sus precios no puede tener cierto número de clientes, tiene que bajarlo por ser empresa preponderante».

Hizo ver que las empresas foráneas en telefonía usan la red de teléfonos sin costo alguno o el más mínimo y no trae dividendos a la empresa y por eso las fallas económicas que tiene y otra -recalcó- es que la misma empresa ha hecho que esos puntos de economía los distribuya en su grupo Carso, hay bienes como Telmex creados que los fueron distribuyendo a otras empresas dentro del mismo grupo Carso y hace que las ganancias llegué a otros medios y no a Telmex que el que creo ese grupo Carso.