El próximo lunes podría salir “humo blanco” en la sede estatal del PANTamaulipas con la lista de sus candidatos a Diputado Federales, Diputados Locales y los 43 Presidentes Municipales.

A estas alturas ya están “palomeados “los nombres de los designados y las listas están en uno de los cajones del escritorio del “Cachorro” Luis René Cantú.

Lo adelantó en Ciudad Victoria y lo confirmó este martes en Reynosa.

Se trata prácticamente de la herencia priista del “dedazo”.

Aunque, ataja “El Cachorro”, los viables estuvieron bajo escrutinio durante seis meses para analizar el trabajo realizado, ya que muchos de los prospectos van por la reelección.

Lo cierto es que hubo diputados locales y alcaldes no hicieron la tarea y ahora se convierten en un lastre para el PAN, que de alguna manera deberá de contrarrestar la indiferencia de los ciudadanos para recobrar su confianza.

El “cachorro” realizó personalmente varias visitas para sopesar el trabajo de los actuales panistas en el poder.

Algunos, de plano, no pasaron ni de “panzazo”.

Y allí el PAN deberá redoblar acciones para mantener la hegemonía y control político con los “vientos del cambio”.

A estas alturas, para la alcaldía de Reynosa de cita a Jesús María Moreno Ibarra y, en segundo intento, a Gerardo Peña Flores.

PUENTES.- Tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores de México como

la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país confirmaron este martes la

extensión de un mes más del cierre de los puentes y cruces terrestres fronterizos

a actividades no esenciales.

Esto porque el Covid-19 sigue cobrando un gran número de vidas a ambos

lados de la frontera, y es posible que una nueva cepa esté facilitando los contagios.

Como todos, tenemos la esperanza de que las vacunas logren poner un alto

a este flagelo, pero todavía falta mucho para que tengan el efecto deseado, dijo

Edgar Ramírez, Agregado del Departamento de Seguridad Nacional en la Embajada

de Estados Unidos en México.

Repetimos: “una pandemia global NO es el momento para ir de compras, de

paseo o a visitar a la familia del otro lado de la frontera. Y la migración ilegal ya sea

individual o en caravanas no será permitida por las autoridades, y no tendrá otro

efecto que empeorar la situación de los contagios”.

DISPUTA DE CARGOS.- Cada día que pasa, avanza el proceso electoral

2020-2021, donde se disputarán 3 mil 526 cargos de elección popular.

Se oficializó ante los medios de información las precandidaturas de 14

morenistas, para 14 estados de la república, de los 15 que se disputarán el próximo

6 de junio.

Mario Delgado Carrillo, quien se reunió con los 14 políticos mencionados,

hizo un llamado a «asumir el momento histórico que estamos viviendo, darle al

pueblo de México los gobiernos que merecen y, con altura de miras, trabajar en un

solo equipo para que las preferencias de la gente se materialicen ganando las 15

gubernaturas y la mayoría en la Cámara de Diputados».

DIPUTADOS.- Diputados faltistas y dormilones, otros bajo lupa de la Unidad

de Inteligencia Financiera, algunos señalados como «fichitas», unos más

identificados como seguidores de Nassón Joaquín García y la Luz del Mundo, así

como un acusado por violencia política de género forman parte de los 448

legisladores enlistados para buscar la reelección consecutiva para el periodo 2021-

2024.

Jorge Emilio González, El niño verde, asumió por tercera vez el cargo de

diputado federal el 1 de septiembre de 2018, pero apenas siete meses después, el

9 de abril de 2019, solicitó licencia para separarse del cargo.

Para entonces destacaba entre los legisladores faltistas en San Lázaro, con

doce inasistencias en 57 sesiones, y había presentado solo dos iniciativas propias.

Médico de profesión, el legislador Manuel Huerta ha sido en casi dos años y

medio en la Cámara de Diputados promotor de iniciativas para aumentar los

impuestos a cigarros y bebidas azucaradas, con el fin de desincentivar su consumo,

pero es también conocido por sus siestas durante las actividades parlamentarias.

MUDANZA DE 4T.– A dos años de la propuesta de descentralizar las

secretarías federales, ninguna de las 14 dependencias se ha mudado formalmente

de la capital.

De acuerdo con distintas solicitudes de transparencia realizadas por

Organización Editorial Mexicana, la austeridad, la pandemia y la falta de edificios

que permitan a las dependencias realizar sus actividades son los principales

impedimentos.

Apenas dos dependencias tienen presencia en otros estados de la República

para cumplir con el mandato presidencial las secretarías de Turismo y de Cultura.

…Y PUNTO.

Correos:

primitivo@primitivolopez.com

primitivolasnoticias@gmail

Web: www.primitivolopez.com

Facebook: primitivo.lopez@facebook.com

Twitter.com/primitivo lopez