La sórdida guerra tras bambalinas que está generando en los partidos políticos el proceso interno de selección de candidatos, no pocas veces con subrayados deslices mediáticos, produce la idea de que partidos y candidatos olvidan que después de precampaña, viene la reconciliación y el cierre de filas.

Es decir, la “operación cicatriz”.

Y a como se están viendo las cosas en no pocos municipios de Tamaulipas –y Reynosa no es la excepción–, los partidos políticos, particularmente los de mayor presencia en la sociedad, parecen estar atravesando por zonas tan borrascosas que sus artífices no están dejando espacio para el reencuentro y la victoria.

El uso de la herramienta mediática como arma para descalificar a los contrarios, resulta tan ineficaz como desafortunada, no solo porque no produce efecto, sino porque, y esto es lo principal, proyecta la escasez de valores de quien la utiliza.

Es decir, proyecta desnudez e ignorancia política.

Es cierto: se trata de contiendas, y los contendientes, contienden. Es decir, luchan, discuten, pero es tiempo de elevar el nivel de los debates para que el ciudadano común, el que observa el escenario desde la tranquilidad de su hogar, examine racionalmente a quienes aspiran a gobernarlo.

La precipitación es mala consejera.

Los partidos –y los aspirantes a candidatos— deberían darle tiempo al tiempo; es decir, dejar que corran libremente las fechas del calendario electoral, para que los sucesos que han de darse, que se den, pero sin presiones ni atropellos.

No vaya a ser que después se produzcan arrepentimientos tardíos e insalvables.

“LIMPIEZA Y DEMOCRACIA”

Lo que nos recuerda que el Gobernador FRANCISCO GARCÍA , aseguró que el Gobierno Estatal garantizará elecciones limpias y promoverá el respeto de la democracia y la voluntad popular expresada en las elecciones del siguiente año.

“La democracia será respetada en Tamaulipas y se garantizará el respeto irrestricto de la voluntad popular. Refrendo la disposición de mi gobierno, de abonar a un clima de civilidad y armonía en el que todos los partidos en contienda puedan plantear sus plataformas electorales. Con pleno respeto a la autonomía y atribuciones de cada institución, trabajaremos de la mano con autoridades federales, municipales y electorales para generar condiciones de certeza a lo largo del proceso, así como para que los ciudadanos puedan salir con tranquilidad a las urnas el día de la elección”, dijo, al llevar a cabo a cabo la firma de un convenio de colaboración interinstitucional para el desarrollo del proceso electoral 2020- 2021.

CUMBRE DEL MC EN REYNOSA: “¡SILVESTRE PARA LA ALCALDÍA!”

Vuelvo a la “polaca” para compartirle que un nutrido grupo de aspirantes a candidatos del Movimiento Ciudadano a presidentes municipales y diputados locales del sur de Tamaulipas, encabezaron ayer en Reynosa una Reunión Cumbre de apoyo a la precandidatura de SILVESTRE RODRÍGUEZ MARÍN para la alcaldía de esa ciudad fronteriza, al enfatizar pronunciamientos de unidad en torno a su proyecto político.

“Reynosa y Tamaulipas están en Movimiento”, expresaron un grupo de damas aspirantes a presidentes municipales y diputadas locales por ciudad Madero y Tampico, quienes hicieron viaje exprofeso para reafirmar el cierre de filas a favor del SILVESTRE MODRÍGUEZ MARÍN, quien en rueda de prensa escuchó los discursos de adhesión a su proyecto, los cuales agradeció.

Al agradecer los pronunciamientos de apoyo a su precandidatura, RODRÍGUEZ MARÍN enfatizó que la nueva corriente de líderes y lideresas del Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, representa una generación de “caras nuevas, con compromisos reales”, que van hacia el 2021 con toda la energía.

MARÍA ROSALÍA NELLY PÉREZ, CARMINA HERNÁNDEZ BARAJA, CLAUDIA GUERRA ALVARADO, YESICA TORRES, MARÍA ANDREA GARCÍA e IRIS M. SALAS, así como CARLOS GUERRA, aspirantes del Movimiento Ciudadano a las alcaldías y diputaciones locales del sur de Tamaulipas, coincidieron en que SILVESTRE RODRÍGUEZ MARÍN representa la mejor propuesta del Movimiento Ciudadano para la presidencia municipal de Reynosa, por lo que patentizaron su confianza en que una vez que concluya el plazo de precampaña y se produzca la nominación de candidatos, el MC ratifique a SILVESTRE como su candidato a la alcaldía de esta ciudad fronteriza.

EXHORTA MAKI: “NO BAJAR LA GUARDIA ANTE COVID”

En otro tema y en representación del Ayuntamiento de Reynosa, la Presidente Municipal invitó a la población a seguir cuidándose de la pandemia: «Esta cepa es 40% a 70% más contagiosa, necesitamos reforzar todas estas medidas que ya conocemos gracias a los medios de difusión».

El lavado de manos, uso de cubrebocas y sana distancia son las recomendaciones del Sector Salud, añadió la Alcaldesa; «No reuniones, todas esas cosas las tenemos que hacer como una forma de vida en estos momentos y pido a la ciudadanía que no baje la guardia».

-El Municipio de Reynosa publica gráficas informativas sobre la manera correcta de usar el cubrebocas, del lavado detallado de manos y sobre la sana distancia-.

Los contagios aumentaron después de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, incluyendo la aparición de un caso de la nueva cepa de COVID-19 en la ciudad de Matamoros, y este domingo 17 en esta ciudad se registraron 5 fallecimientos por la enfermedad.

