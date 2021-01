TAMPICO, TAMAULIPAS, 21 DE ENERO DE 2021.- La pandemia sanitaria obliga a las autoridades a que este año no se celebre el tradicional carnaval que de realizarse se hubiera hecho los días 12, 13, 14 y 15 de febrero, con lo que al menos 200 mil personas no visitarán la zona y por ende no generarán derrama económica.

En su lugar, la Dirección de Turismo difundirá videos alusivos al tema.

Así lo declaró Elvia Holguera Altamirano, directora de Turismo, al lamentar que no se

puedan realizar este tipo de actividades que atraen a foráneos y que generan importante

ingreso económico a la zona, pero reconoció que la salud es ante todo.

«El carnaval ahora es alrededor del 12, 13, 14 y 15, antes del miércoles de ceniza pero

lamentablemente no se realizará y eso genera pérdidas que son muchísimas en una rama

que es muy extensa porque un visitante que viene su derrama es múltiple, si llegan con

familiares aumenta el consumo de compra de supermercado, paseos, cine y quienes se

hospedan en hotel generan otro tipo de derrama, compra de suvenires, consumo en

restaurantes, en fin», explicó.

La funcionaria local dijo que al menos el año pasado en que por primera vez hubo carnaval

conurbado, registraron en la ciudad, en los días que tocó a Tampico el evento, la asistencia

de al menos 200 mil personas.

Dijo que esperan que para el otro año sí puedan realizar este evento tradicional y que

vuelva a generarse derrama económica.