Ciudad de Mexico.- Lunes 11 de Enero del 2021 de El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió que no se están militarizando los puertos -al pasar su administración de la Secretaría de Comunicaciones a la de Marina- ya que por ser un asunto de seguridad nacional, se está reforzando la vigilancia y combatiendo el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo que tanto daño provoca.

Tras una visita al Recinto Portuario de Manzanillo, Colima, dijo ha sido notorio el cambio en la comercialización de las drogas en el país ya que antes predominaba la siembra de la marihuana y amapola, y ahora es el comercio de precursores químicos como el fentanilo.

Dijo que los puertos del Pacífico como el de Manzanillo han sido utilizados en los últimos años por la delincuencia para introducir drogas sintéticas altamente adictivas que no sólo dañan a los jóvenes de México sino de otros países.

“Ese fue el motivo, una de las razones por la que se decidió pasar el manejo de puertos de la Secretaría de comunicaciones a la Secretaría de Marina, ahora hay más vigilancia, más apoyo de las fuerzas armadas y por eso estamos seguros vamos a evitar la entrada de drogas por estos puertos, es un asunto repito de seguridad nacional”, advirtió.

Manifestó que también se está combatiendo la corrupción que imperaba en los puertos que eran concesiones otorgadas a familiares de políticos y para la comercialización de todas las actividades en esos recintos.

“El año pasado como se informó las aduanas aportaron a la hacienda pública 850 mil millones de pesos, eso es lo que aportaron las aduanas, ¿cuánto aportó la producción petrolera a la hacienda pública? 550 mil millones de pesos y así es cómo se conforma el presupuesto público, que es dinero del pueblo y con los mencionó Horacio Duarte con esos ingresos se pueden atender las demandas del pueblo, de la gente”, aseguró.

López Obrador informó que en una reunión de planeación se propuso un programa integral para el desarrollo de Manzanillo y no rehabilitar solo el puerto ya que la ciudad quedó “atrapada” y se requieren obras de infraestructura vial.

“Se trabaja de manera conjunta independientemente de banderías partidistas, siempre he dicho que una cosa es el partido o los partidos y otra al gobierno su nombre. No se puede ser faccioso cuando se está en el gobierno, no es gobernar para un partido, para un grupo, tampoco es desde luego como era antes gobernar para una para minoría”, puntualizó.

Precisó que la inversión para el libramiento que se construye en este puerto es de 2 mil millones de pesos

Hizo un reconocimiento al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, porque está apoyando en la transformación del país, además de que es un marino incorruptible y honesto.

En su intervención José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, advirtió que con el cambio en los puertos no se busca militarizarlos porque tienen guía civil y se buscará que la coordinación General de Puertos y Marina Mercante tenga nivel de subsecretaría.

Horacio Duarte Olivares, administrador general de Aduanas, señaló que combatir la corrupción y el influyentismo es fundamental en el sector para aumentar los ingresos fiscales, que el año pasado fue de 870 mil millones de pesos pese a pandemia, para que se canalicen directamente a programas de bienestar.

Apuntó que se han dado “duros golpes” al crimen organizado en coordinación con las fuerzas federales y aumentado decomiso de armas, droga y mercancía ilegal.

La capitana de Altura Ana Laura López Bautista, coordinadora General de Puertos y Marina Mercante, informó que el año pasado se movilizaron hasta noviembre 28 millones de toneladas de diversas mercancías.

El gobernador José Ignacio Peralta comentó que se respaldan las acciones del gobierno federal para eficientar la operación de las aduanas, en especial de este puerto.