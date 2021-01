TAMPICO, TAMAULIPAS, 28 DE ENERO DE 2021.-En un solo día, la Cruz Roja Mexicana en Tampico atendió a siete pacientes por hipertensión arterial, de los cuales tres fallecieron por lo que la benemérita institución llama

a la población a llevar una sana alimentación y ante el menor síntoma acudir al doctor.

Julio César Castro Ramones, coordinador de Socorros en la Cruz Roja dijo que esos

decesos se dieron en domicilio pues dada la emergencia no alcanzaron a trasladar a los

pacientes a algún nosocomio.

El entrevistado indicó que el Instituto Mexicano del Seguro Social contempla que el 30%

de la población mexicana es hipertensa y de esa población el 60% lo desconoce lo que

significa que hay un gran número de personas que anda por la vida sin saber que debe de

llevar un tratamiento médico y una vida con bajo consumo de grasa y sales, con ejercicio,

Castro Ramones hizo ver que como es una enfermedad silenciosa las personas no presentan

síntomas o son tan leves que pasan desapercibidos y ya cuando se sienten mal ya es una

emergencia médica peligrosa y que muchas veces no llegan ni al hospital.

Entre los síntomas que presenta la persona está el dolor de cabeza, un ligero mareo,

zumbido en los oídos y cansancio pero recalcó que son síntomas tan frecuentes en muchas

de las personas que la gente no hace caso a ellos o a veces no tienen síntomas, esto es que

pueden traer la presión elevada y no saberlo.

Castro Ramones hizo saber que puede aumentar en un 50% de los servicios de emergencia

por hipertensión.

Las edades de los fallecidos fluctúan entre los 30 y 60 años de edad.

Por último, el coordinador de Socorros recomendó a la población llevar una vida saludable,

un consumo bajo de grasas, sales , hacer ejercicio, dejar de lado la vida sedentaria que

actualmente es muy difícil por la cuarentena pero señaló que hay ejercicios que se pueden

hacer en casa y sobre todo quienes tienen antecedentes de hipertensión en la familia hacerse

chequeo rutinario para saber cómo andan y sobre todo hacer caso al médico, si ya es

hipertenso uno y tiene tratamiento médico llevarlo y de manera correcta aunque se sientan

bien para que nunca se conviertan en una emergencia médica.