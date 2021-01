México, 22 de Enero 2021. El miembro del Salon de la Fama, Henry Louis «Hank» Aaron falleció esta mañana a los 86 años, según informó CBS46

«Hank» nació en 1934 en Mobile, Alabama. Durante su juventud tuvo un breve paso por las ligas negras y las ligas menores. Fue a sus 20 años cuando debutó en las Grandes Ligas con los entonces Milwaukee Braves.

715.

Remembering when Hank Aaron became the home run king. Aaron died earlier this morning at the age of 86.

(Via @MLBVault)pic.twitter.com/EaaT9WsGhd

— NBC Sports (@NBCSports) January 22, 2021