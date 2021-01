Después de un reacomodo doloroso y decepcionante para muchos, entendido

para los pocos, las fichas se han acomodado en MORENA Nuevo Laredo, con una

amplia participación de los militantes el proceso electoral avanza, los tiempos

inexorablemente se van cumpliendo.

El día 6 de Enero varios militantes se registraron para Diputados Federales en la

CDMX, lo importante es que hubo amplia participación donde hubo colaboración

de todos y para todos, lo destacable es que hay consenso en que el que resulte

elegido será apoyado por todos sin replicas, lo que generalmente disocia cualquier

movimiento político.

Se preguntará usted ¿Cuál es la diferencia de Morena con otros partidos

políticos? Algo simple para cualquier militante, todos tienen derecho a votar y ser

votados conforme lo establece el art 35 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y el art 21 de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos.

El partido no está secuestrado por una camarilla, hay derecho a disentir sin

censura, hay sentido común, nadie está obligado a apoyar a los que

tradicionalmente va en punta por el hecho de ser Diputado Federal, Local,

Senador, Presidente Municipal o Regidor, lo que sucede en otros partidos, por una

falsa disciplina.

Hay un proceso de evaluación del desempeño de sus miembros como servidores

públicos o cargos de representación popular. Los partidos contrarios para tener

derecho a registrarse debe primero recibir la bendición del dirigente partidista o

jefe político de la plaza.

Recuerdo al buen amigo Pipo Peña como miembro del PRI se le ocurrió asistir a

Cd. Victoria a registrarse como candidato a Presidente Municipal y fue rechazado

su registro por una serie de trabas burocráticas del partido tales como no

presentar el documento que lo acreditaba por haber tomado un curso, el elegido

tampoco lo había tomado, pero sacó el papelito por arte de magia.

El PAN tiene sus trabas burocráticas, hay discriminación para su ingreso como

militante, primero te llaman adherente mínimo dos años, pero si eres empresario,

agente aduanal, transportista, pasas por encima de todos y sin ser miembro te

hacen candidato ipso facto, no cumplen con los que les apoyan para acceder a

un cargo público. ¿les suena Yahleel Abdalá, que brincó del PRI al PAN sin el

requisito de adherente, con la promesa de una candidatura?

Recuerdo cuando el Gobernador Francisco García accedió al poder se engañó a

miles de ingenuos ciudadanos, en su etapa de gobierno de transición se les

convocó a los militantes del partido y simpatizantes que anduvieron en campaña,

diciéndoles que tenían derecho a ingresar a trabajar al gobierno ellos y

recomendar a dos fuesen parientes o amistades, las colas para llevar currículo

eran inmensas ¡para nada! Ingresaron gentes venidas de Texas, Puebla y de

muchas ciudades del país y sus creyentes se quedaron chiflando en la loma.

En Morena se dio el ingreso a cuadros útiles venidos de otros partidos o corrientes

de pensamiento, con la condición de abrazar los principios de la 4T no mentir, no

robar y no engañar, aceptaron, la mayoría accedió a cargos de representación

popular y otros encontraron acomodo dentro del gobierno, la mayoría cumplió.

Sin embargo otros maleados por la forma de hacer política de donde venían

exigieron su cuota y nos encontramos de pronto que recomendaron a personas

que la jugaron en contra de Morena, ejemplos son muchos, por ello mucha

membrecía se decantó otros siguieron pero eso era lo que no dejaba que los

miembros de Morena trabajaran juntos, pensaban que se repetiría lo mismo en

2021.

En días pasados se celebró una reunión entre los aspirantes a algún cargo de

representación popular y se firmó un pacto de colaboración, no agresión y de

aceptar la voluntad popular apoyando a los elegidos, fuese quien fuese.

Para desencanto de la coalición PRIANRD ya se dieron cuenta de que Morena

regresa por sus fueros, una camada de líderes que aún no detectan avasallará, el

pacto de colaboración entre su membrecía así lo indica, el trabajo comunitario en

las bases seccionales va viento en popa, la ciudadanía ya exige un cambio en

Tamaulipas.

Están aterrorizados, si no como entender que no le tienen confianza a sus

liderazgos que no pudieron prender en la ciudadanía, disponiendo de todos los

apoyos gubernamentales, cargos de representación popular y dinero a raudales,

endeudaron el Estado, desmantelaron el gobierno lesionando los derechos de los

trabajadores y operativos que sacaban el trabajo por contar con años de

experiencia, introduciendo sus recomendados fifís.

Por ello en Nuevo Laredo contrataron los servicios de una aprendiz de política,

experta en oratoria que creció al amparo de los métodos arcaicos de la

recomendación y el compadrazgo priista, con cargos de Diputada Federal, Local ,

Presidenta de Partido, pero inoperante, sin resultados visibles

A leguas se ve que los operadores Panistas no le saben a la política, siguen

empeñados con sus métodos de componendas al estilo neoliberal, con esa

adquisición lesionaron a su militancia, a sus líderes pueblerinos que fueron

ninguneados y jamás recibirá el apoyo de sus ex correligionarios porque no hay

proyecto político, se trata de buscar el poder para joder.

Recuerdo cuando saqué un artículo que decía El PRI se vuelve a equivocar, al

nombrar a un ex líder retirado como presidente de partido Lucino Cervantes fui

censurado por un operador del entonces Egidio Torre Cantú que su nombre no

vale la pena mencionar y me dijo; palabras más palabras menos “ el jefe no se

equivoca, sabe perfectamente lo que hace y así fue entregó Tamaulipas. Será

este el caso, el tiempo lo dirá.

Según parece Tamaulipas será feudo Morena es lo que se avecina, las encuestas

lo marcan veremos y diremos