Cdmx, México, 07 de Enero 2021. Aunque no hay certeza sobre alguna negociación por el delantero Milton Caraglio -pues tanto Atlas o Cruz Azul no han confirmado públicamente el interés en sentarse a negociar-, el atacante argentino solicitó formalmente a la directiva de Cruz Azul que le permitan salir de la organización, si no será tenido en cuenta.

Fuentes al interior de la organización celeste confiaron, que Milton Caraglio se reunió este jueves con Jaime Ordiales, con la intención de solicitarle su apoyo y al mismo tiempo su autorización para poder regresar a la organización rojinegra, de la cual emigró para enrolarse justamente con el cuadro celeste.

Milton Caraglio dejó de ser una prioridad para Cruz Azul, pues el último cuerpo técnico comandado por Robert Dante Siboldi jamás lo tuvo en cuenta, y sabedor del futuro que viene para el propio Caraglio, entendiendo que sus oportunidades de ser titular son mínimas, prefirió solicitar su salida.

El punto a resolver ahora será, si se dan los acercamientos de manera formal entre Atlas y Cruz Azul, será en ponerse de acuerdo en los porcentajes que cada club saldará al delantero sudamericano, quien con la camiseta rojinegra en su etapa anterior con la camiseta rojinegra convirtió 16 tantos en Liga MX en el lapso de un año.