NUEVO LAREDO, Tamaulipas, 13 de Enero de 2021.- Dos civiles, un hombre de 50 años y

una niña de 7 años, fueron heridos por personal militar que supuestamente

participaba en una enfrentamiento a balazos.

En los mismos hechos trabajadores de la empresa Rheem fueron baleados

por los soldados, y aunque resultaron ilesos, su vehículo quedó semidestruido por

las balas del personal castrense.

Daniel Mayo, de 50 años y la niña Guadalupe Zapata, de 7 años, fueron

heridos por los disparos realizados por los militares, que poniendo en riesgo a

decenas de civiles desarmados, accionaron sus armas en medio de una zona

densamente poblada en el poniente de Nuevo Laredo.

Los dos heridos viajaban en un camión urbano de la ruta Ribereña y al ir

pasando por el crucero de Eva Sámano y Revolución, fueron baleados por los

militares que supuestamente repelían una agresión.

“De repente empezaron a escucharse balazos y el camión recibió disparos.

Un señor que iba sentado recibió un disparo en un brazo, varios pasajeros

protegieron a mi hija, pero una esquirla la hirió en el glúteo y parte baja de la

espalda” dijo Belén, de 42 años, madre de la pequeña Guadalupe.

Paramédicos voluntarios ayudaron a los dos heridos y los trasladaron, la niña

al Hospital General y Daniel al Hospital del IMSS, de la Bandera. El hombre presenta

una herida de bala con fractura expuesta en el brazo derecho.

En los mismos hechos, padre e hijo que viajaban en una camioneta gris

fueron baleados por los soldados y luego de identificarse como trabajadores de la

maquiladora Rheem los dejaron retirarse, pero les robaron sus teléfonos celulares

y herramientas.

Ruiz Elhi público en redes sociales lo sucedido, después que personal militar

filtrara fotografías y se señalara que su camioneta era de presuntos infractores.

“Quiero hacer público esta publicación, ayer –el lunes- los soldados nos

balacearon a quemarropa, si no fuera por la bendición de Dios ahorita no estaría

publicando esto, solo quiero que sepan que la troca marcada no tiene nada que ver,

hasta traíamos el gas de los climas que si una bala la hubiera agujereado

estuviéramos irreconocibles y todavía de que casi nos matan nos roban los

celulares, mi papá fue pedir la herramienta para poder trabajar y tampoco quisieron

regresar” fue lo publicado por el afectado.

Narró que los soldados les tiraron a quemarropa, “y si no fue porque me baje

a gritarle que nosotros nada que ver, nos hubiera seguido disparando”.

Los trabajadores fueron obligados a tirarse al suelo y después de confirmar

que ambos eran trabajadores de Rheem, les dijeron que fueron para la pizza, no sin

antes robarles sus teléfonos celulares y herramientas.

El accionar armas de grueso calibre en medio de la población civil,

contraviene al Manual de Uso de Fuerza.