México, 13 de Enero 2021. Mike Tyson y Floyd Mayweather son dos de los pugilistas más exitosos y polémicos de la historia. Incluso, en diversas ocasiones, ‘Money’ se ha autoproclamado el mejor boxeador, una aseveración que ‘Iron Mike’ ha desestimado, al asegurar que incluso, el mexicano Julio César Chávez tuvo una mejor carrera.

«Que no me diga Mayweather que es el mejor peleador con 50-0. Es un gran peleador, no hay duda, pero con 50-0. Julio César Chávez tuvo 90 peleas invicto, peleaba como ocho veces al año contra cualquiera que quisiera pelear con él, contra cualquiera que estuviera en los rankings», señaló Tyson en su podcast Hotboxin’ with Mike Tyson.

Incluso, ‘Iron Mike’ puso por encima de Mayweather Jr. a Sugar Ray Leonard: «Floyd es un gran peleador, no me lo tomen a mal, pero tuvo 50 peleas invicto, Sugar Ray Robinson tuvo 47 peleas, perdió una, y luego tuvo una racha de 78 triunfos. Con 60 nocauts», agregó.

Tyson, quien ganó 50 peleas y 44 por la vía del nocaut y Chávez quien durante su carrera profesionl logró 107 victorias (86 Ko’s) mantienen una buena amistad, y así lo ha dejado ver el mexicano, quien ha compartido fotos con el pugilista estadounidense y ha asegurado que se tienen un gran aprecio.