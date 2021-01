LA VENDIMIA DE ILUSIONES Y ESPERANZA Ha Iniciado, La Intensidad Por Ahora Es Media Baja, Pero Con El Paso De Los Días, Sobre Todo, Ya Con Candidatas y Candidatos De Promesas y “Compromisos”, La Intensidad De Este Tipo De Vendimia aumentará a Niveles, Nunca Vistos, Sobre Todo, En El Proceso Electoral Federal Legislativo, Lo Mismo Que Donde Estarán En Disputa Gubernaturas Estatales, Presidencias Municipales y Diputaciones Locales. La Llamada Guerra Sucia, Estará Mas Presente Que Nunca, Institutos Políticos y Protagonistas De La Elección Del 6 De Junio, Tienen Cola Que Les Pisen. En Lo Público y En Lo Privado, Desnudaran Todo Lo Negativo De Sus Vidas Públicas y Privadas…Las Benditas o Malditas Redes, Sin Pudor Alguno, Se Encargaran De Ello…

EL PERIODISMO ESCRITO, RADIOFONICO, Televisivo y Digital, Por Sensacionalista y Amarillista Que Sea, Se Ruborizará Ante Los Cuartos De Guerra Del Excremento Cibernético Político, Que Instituciones Partidistas, Abanderadas y Abanderados De Los Diversos Partidos Políticos y Hasta Las y Los, De Candidaturas Independientes, Lanzaran Sin Miserias a Sus Contrincantes y Adversarios, a Puestos De Elección Popular, a Lo Largo y Ancho De México…Para Incursionar En La Política, Se Debe Tener Estomago Para Tragar Mierda a Puños, Sin Hacer Gestos o Sea, Quién Se Mete Al Mundillo De La Política, Ya Sabe a Lo Que Le Tira. Casos Excepcionales, Que No Son Muchos, Saben Cruzar El Pantano De La Política Sin Que Su Persona Sa Manche De Estiércol Político, En Los Tres Niveles De Gobierno, Lo Mismo Que Miembros De La Iniciativa Privada, Con Injerencia En La Política…

EN EPOCAS ELECTORALES, LOS MEDIOS, De Todo Tipo y Tamaño, Así Como Trabajadores De La Información, Consciente o Inconscientemente, Por Simpatía o Interés Económico, La Parcialidad Zancadillea a La Imparcialidad, Lo Mismo Que La Subjetividad a La Objetividad y Las Mentiras a Medias a La Verdad, Ello Crea En La Ciudadanía y Sociedad Civil, Desinformación y La Confusión, Ya Que Lo Bueno, Se Confunde Con Lo Malo y Lo Malo, Con Lo Bueno, Total…Al Final Del Día, El Que Sale Perdiendo Siempre, Es El Pueblo Por Culpa De Un Periodismo Convenenciero Que Cultiva La División En Lugar De La Unidad. Unidad Nacional, Estatal o Municipal Que Provoca El Crecimiento y Empoderamiento Del Pueblo, Con Gobernantes Justos y Honorables, Que Repudien La Corrupción y La Injusticia, Para Un Vida De Paz y Armonía, Algo Quimérico En México, Muy Difícil, Pero Ojalá No Sea Algo Imposible, Aunque Este Mal Lo Venimos Padeciendo Desde Antes de La Época Prehispánica…

EL CORONAVIRUS DEL COVID 19, Es Una Pandemia Que Se Politizó En Los Tres Ordenes De Gobierno En México y En El Mundo Político Del País y Que Se Fomenta Cuando Se Convierte En Principal Estandarte Mediático, Con Información Tendenciosa e Inducida, Que Polariza y Divide, Mientras Que La Nación y Sus Habitantes, Lo Que Requieren, De Unas y Otros Es Unidad y Armonía Que Pueda Surgir De La Divergencia, Entre Los Que Están y Los Que Se Fueron, Anteponer El Interés General Del Pueblo De México y Del País, Al Interés Personal o De Grupo, Del Sector Público, Privado y Político, Superando La Emergencia Sanitaria, La Crisis Económica Será Mas Fácil De Solventar, Al Igual Que La Inseguridad y La Violencia…Sin Duda Alguna Las Fuerzas Armadas De La Nación, Son Una Institución Leal Al Mandatario Nacional En Turno. El Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR Sabe De Que Tipo De Clase Política Se Rodeo. Se Dice Que Cuando Exista Una Duda. No Hay Duda. AMLO Pese a Su Repudio Castrense En La Campaña Presidencial, Como. Mandatario Nacional Se Dio Cuenta Que Bajo La Desconfianza Vive La Seguridad…La Lealtad Institucional De Las Fuerzas Armadas De La Nación, Provoca Una Mayor Confianza En Los Militares Que En Los Civiles, Sin Embargo, El Mandatario Nacional Debe Ver y Escuchar Al Pueblo Civil De México. Si El Estado Quiere Hacer Todo Por La Vía Del Ejercito, Sobre Todo Obras De Gran Envergadura, EL PEJE Debe Darse Cuenta Que El Ahorro y La Austeridad Mal Entendida, También Puede Generar Una Gran Pobreza. El Sector Privado No Debe Estar Paralizado, Ya Que Ello Representa Una Notable Disminución De Empleos y Falta De Circulante y Una Mucho Menor Captación Impositiva. EL TABASQUEÑO Tiene Que Encontrar El Equilibrio Integral, Del Llamado Gobierno De La Cuarta Transformación De México, La Ecuanimidad e Imparcialidad Ante Todo. Sin Racismos, Ni Clasismos, El Presidente Constitucional De Los Estados Unidos Mexicanos Debe Gobernar Sin Distingos Ni Fobias, Gobernar Por Igual a Mexicanas y Mexicanos, Sin Importar Religiones, Ideologías. La Unidad Nacional Nunca Será Posible Si Es Dividida Entre “Liberales y Conservadores” o “Chairos y Fifis”, La Diversidad Ideológica, Enriquece Ideas, Para Un Bien Común, La Unidad Suma y Multiplica, La Confrontación, Resta y Divide, Que Siempre Existirán “los prietitos” En El Arroz, Ni Como Negarlo, Pero El Arroz, Siempre Debe Estar Bien Cocido y Lo Mejor Presentable, Luego De Saber Encontrar y Sacar, Esos Prietitos Del Arroz De La Vida Pública y Privada De México…

EN TAMAULIPAS, EL RACISMO POLITICO, No Funciona, Quien Mejor Sabe De Ello, Aunque En Forma Tardía, Es El Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Ahora Que Políticamente Se Ha Quedado Solo Con Su Soledad, El Laberinto Político Que Construyo Desde Principios Del Siglo XXI, Es Una Prisión Política De La Que No Sabe, Ni Puede Salir, Salvo Que Lo Rescate La Ley Federal Poniéndolo a Buen Recaudo y Evite Que El Mismo Se Siga Causando Un Mayor Daño, Tanto Político, Como Emocional. El Cartel Político De Los Cuernos Largos De Tamaulipas Debe Tomar Conciencia Que 2021, No Es 2016, Mucho Menos 2019…

JOAQUIN LOPEZ DORIGA, Sin Duda Alguna, Es Un Excelente Reportero, Así Como Otros De Su Calaña, Pero Su Periodismo No Es Honorable, Veraz Objetivo e Imparcial, Se Deja Ganar Por El Rencor y El Coraje, Lo Cual Lo Hace Tendencioso. Los Humanos, Construimos Nuestro Propio Infierno, Para Nadie Es Un Secreto Su Salida De Televisa Por Segunda Vez, Ni Del Otrora Canal 13, Ayer Lo Escuche Como Destila Frustración y Creo Que Hasta Odio, Al Tiempo De Solicitar a La Audiencia Lo Ayuden a Tener Mas Reconocimiento En Sus Herramientas Informativas Digitales…Me Toco Ser Testigo De Su Esplendor En El Canal 13, Luego De Su Salida Por La Puerta Grande De Televisa, Su Segunda Salida De Esa Empresa Televisora, Fue Por La Puerta De Atrás, Gracias a Una Mujer Empoderada Que Le Hizo Ver Su Suerte Por Las Corruptelas Que Cometía Impunemente. En Su Época De Vacas Flacas, Luego De Obligarlo a Dejar El Canal 13, La Depresión y Muchas Otras Cosas De Tipo Emocional—supongo—Lo Hicieron Caer En El Abismo De La Drogadicción, Entonces El Mero Bueno De Las Noticias En Televisa, Era RICARDO ROCHA…Del LOPEZ DORIGA De Televisa y Canal 13, Ya Que No Quedaba Nada, En Febrero de 1993, En La Toma De Protesta, Como Gobernador Constitucional De Tamaulipas De MANUEL CAVAZOS LERMA, Entre Los Periodistas De Renombre, Invitados a Ese Evento Político Estaba JOAQUIN, Ese Día Era Un Día Lluvioso, Acompañando a LUIS TERAN RODRIGUEZ, Encargado De Atender a RICARDO ROCHA, Mi Persona Tenía Información De Primera Mano. JLD No Pudo Estar Presente En La Toma De Protesta De MCL, Por Una Fuerte Intoxicación De Enervantes, Luchaba Por Su Vida En El Hospital General De Ciudad Victoria—En Ese Entonces, Era Un Nosocomio De Primera, No De Quinta, Como Ahora Con, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA—Por Cierto, Ello Impidió Que Retornara En El Vuelo En El Que Llego Con Sus Colegas, Luego De Curarlo y Establecer Adecuadamente Su Estado De Salud…Como Unos 20 Años Después, Mas o Menos, Estaría De Nueva Cuenta En Tierras Tamaulipecas, Era El Sexenio de EGIDIO TORRE CANTU, Una De Sus Expresiones fue Que Tenía Mucho De Estar En Tamaulipas, Seguramente El Recuerdo De Su Última Estancia—1993—No Era Nada Agradable y Menos Gratificante. Es Bueno Que Se Encuentre En Pie De Lucha, Luego de Los Altibajos Que Ha Tenido En Su Azarosa Vida, Sea Como Sea, Eso No Le Quita Que Sea Un Excelente Reportero Con Un Muy Buen Cartel En El Ejercicio Del Periodismo Nacional e Internacional. La Perfección Humana No Existe, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR Ya Lo Sabía, Seguramente, Luego De Su Problema De Salud, Tan Pronto Recupere Óptimamente, Su Estado De Salud Ya No Será El Mismo, El Tiempo De Recuperación De Su Salud, Le DA Un Tiempo Para Reflexionar, No Se Sorprenda Si Evoluciona Su Forma y Estilo De Gobernar, Comenzando Por Aceptar Que México Vive Un Colapso Sanitario, Nuevamente Se Ha Dado Cuenta Que No Todos Se Va, Que Sólo Lo Dejamos Ir…

LAS ELECCIONES DEL 6 DE JUNIO Del Año En Curso, Provocará Que Gobernadores Estatales y Presidentes Municipales, Al Igual Que Legisladores Se Den Cuenta Que No Tienen Una Red De Protección Social, La Ciudadanía, El Electorado De Sus Entidades Federativas, Municipios y Distritos Electorales Se Los Harán Saber…Las Instituciones Políticas y Gobernantes Para El 6 de Junio de 2021, Le Apuestan a Un Río De Olvido, En Un País Del Sueño Donde Impere La Montaña De Corrupción, El Mar Del Recuerdo y El Despertar Nacional, Especialmente En Tamaulipas, Provocará Que El Pueblo Haga Que Su Voto Sea Útil, Al Sufragar En Contra De Malos Gobernantes y Malos Gobiernos, En Lo General y En Lo Particular. Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…