Cdmx.- Miercoles 20 de Enero del 2021 ¿Sientes que cada vez que abres tus redes sociales, tus ánimos se desploman y acabas más agotada que si hubieras corrido un maratón? Te entendemos: últimamente las redes sociales no sólo se han llenado de noticias difíciles de digerir, sino que el nivel de hartazgo, peleas, bullying y desastre se han elevado exponencialmente, haciendo que la experiencia en redes sociales sea más difícil que feliz, o al menos tranquila. ¿Te gustaría cambiar eso? Te damos algunos consejos para aprender cómo ser más feliz y mejorar tu experiencia en redes sociales.

SIN MIEDO AL UNFOLLOW, BABY

¿Sientes que sigues muchas cuentas con contenido negativo, o que te dan una mala vibra? Ya, bye. Dejar de seguir cuentas que no te aportan nada o que succionan tu energía positiva es el mejor primer paso que puedes dar para tener una mejor experiencia en redes sociales, una más tranquila y feliz. Y no tienes que hacerlo todo de golpe; en cuanto notes que un contenido no te hace feliz, deja de seguirlo en ese instante. Poco a poco, podrás rodearte de cuentas que te aporten y te nutran en lugar de quitarte o deprimirte.

Y atención: no significa que dejer de leer opiniones distintas a la tuya o noticias… pero dar unfollow a sitios amarillistas o cuentas violentas es un paso muy sabio en redes sociales.

¡Adiós, Bullying!

Además del unfollow, nunca falta que alguien, con la cobardía de estar tras una pantalla, se dedique a molestar a usuarios, simplemente porque sí. Todas las redes sociales saben eso y por eso te permiten tener control de todo, y eso incluye bloquearlos y denunciarlos. Es una buena manera de no dejarte contaminar por el bullying. Y recuerda la regla de oro de Internet: Don’t feed the troll! Seguirle el juego a un troll es simplemente darle lo que busca: molestarte y quitarte paz. Y no estamos para eso.

Sigue cuentas que te animen

Haz un balance: está bien seguir cuentas de noticias y de ese estilo, pero también sigue cuentas que contribuyan a la armonía de tu feed. Videos de gatitos y perritos, ilustradores, artistas, fotógrafos… ¡el arte es una gran opción!

LIMITA TU TIEMPO EN REDES SOCIALES

Muchas veces la experiencia en redes sociales suele ser negativa… ¡porque pasamos infinitas horas en ellas! Si de 24 horas que tiene el día, diez te la pasas pegadas leyendo TODO lo que se publica, no hay duda de que te vas a saturar. En este detox de redes sociales, procura reducir el número de horas que pasas viendo contenido que sólo te quita energía.