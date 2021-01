Como bien se sabe, ya comenzaron los registros de aspirantes a candidatos a Diputados federales y alcaldes por parte del Partido Revolucionario Institucional.

Se ven caras nuevas, otras conocidas y claro las ya muy jugadas, de antemano todas y todos los candidatos del PRI saben que no la tienen fácil, de hecho está bastante difícil que puedan ganar, quizá les alcance para quedarse con un municipio chico y algún distrito y nada más.

Incluso hasta los más conocidos como es el caso de ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO, RAMIRO RAMOS SALINAS, PEDRO LUIS CORONADO y MERCEDES DEL CARMEM GUILLEN VICENTE van a la aventura con todo en contra.

Y la pregunta que se hace buena parte de la ciudadanía, incluso priistas, es a que le apuestan si saben que hasta les faltarán recursos para hacer campaña.

Cierto es que por la pandemia quizá buena parte de la campaña sea de aire, en medios de comunicación y redes sociales, el problema es que las redes sociales no votan, si generan percepción, pero no sirven de mucho para una elección, el voto está a ras de calle, en territorio y como dijera la abuela, Santo que no es visto no es adorado.

Es por eso que propios y extraños se preguntan a qué le apuestan los priistas que se registran en pos de una candidatura.

Es obvio que no les alcanzará para mucho, pero si puede ser que obtengan los suficientes votos para mantener el registro de su partido y claro, sus prerrogativas, pues a estas alturas para ellos esa es bastante ganancia.

Además a las caras nuevas, las que por primera o segunda vez aparecerán en la boleta electoral, les servirá de forma curricular, como antecedente para negociar posiciones en mejores tiempos.

Aunque parezca que en esta ocasión casi la totalidad de los tricolores que participen en la elección del 6 de junio no ganarán, la verdad es que si obtendrán ganancia.

Y personajes como ENRIQUE CARDENAS, RAMIRO RAMOS, PEDRO LUIS CORONADO y MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE, que no tiene garantizado el triunfo, igual pueden ganar perdiendo, es decir, por su participación en momentos difíciles el Partido tendría que considerarlos en otra elección, aunque tampoco hay garantía de que suceda a eso le pueden apostar.

MERCEDES DEL CARMEN no tiene ninguna posibilidad de ganar la presidencia municipal, de hecho va perdida, PEDRO LUIS, PELUCO, CORONADO tiene muchas más posibilidades que la tampiqueña, de hecho es el único que puede dar la pelea pues puede tener incluso apoyo externo para ganar, pero todos con participar, aunque pierdan pueden colocarse en la listas plurinominales para otra ocasión, incluso en la de Senadores o la posibilidad de aparecer en la boleta electoral peleando la silla grande de Tamaulipas, la gubernatura.

Ese es realmente el juego de los priistas que participaran en el próximo proceso electoral, claro, nada está escrito, nadie tiene nada garantizado y en estos tiempos de pandemia, y con la llegada de la nueva cepa del virus, menos.

En fin, la situación es que como no tienen nada que perder porque y de lo perdido lo que aparezca, los priistas comenzaron con sus registros, parece que por fin los tricolores tienen un acto real democrático, donde no hay dedazo, pero la realidad es que no tienen de otra, en estos tiempos no les sobran, incluso les faltan, buenos candidatos, los que quieren participar saben que no tienen mucho que ganar el 6 de junio, pero su participación si les puede servir para que su partido pueda vivir y ellos algo negociar.

Además los nuevos rostros tendrán la experiencia de participar y los ya calados ganarán la oportunidad de ser tomados en cuenta en otra oportunidad, con las manos vacías no se irán, ese realmente es el juego que se traen los priistas que participaran en la próxima contienda electoral.