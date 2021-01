Porqué el presidente Andrés Manuel López Obrador –y no México como

dicen– le va a ofrecer asilo político al australiano Julian Paul Assange, al que

Estados Unidos está reclamando para juzgarlo por espionaje y lleva una

década prófugo.

Assange es un programador, periodista y activista conocido por ser el fundador,

editor y portavoz de WikiLeaks que lanzó en el 2006, un sitio que utiliza una

tecnología de encriptación para poder poner en línea documentos

comprometedores sin ser identificado.

El 28 de noviembre del 2010, WikiLeaks de Julian Assange publicó con ayuda

de cinco grandes diarios internacionales (The New York Times, The Guardian,

Der Spiegel, Le Monde, El País) más de 250 mil documentos secretos de la

diplomacia estadounidense.

Después de éstas revelaciones el australiano, que lleva una década prófugo, se

convirtió en el enemigo público número uno en Estados Unidos y WikiLesks

esta acusado de poner en peligro a personas cuya identidad revela el nombre

de la transparencia.

Con los años varios medios y personalidades han tomado sus distancias, pese

a que Julian Assange asegura trabajar con más “de 110 organizaciones

mediáticas” en el mundo.

En el 2010 Assange recibe una orden de detención emitida por autoridades de

Suecia debido a acusaciones de violación, por lo que el activista se refugió en

el 2012 en la embajada de Ecuador en Londres. Recluido en la cancillería por

cerca de siete años y nacionalizado ecuatoriano, finalmente fue detenido por la

policía británica tras el cambio de poder en Ecuador.

Aunque la denuncia por violación ha sido archivada, Estados Unidos reclama la

extradición de Julian Assange por la publicación de miles de documentos

confidenciales. Pero la jueza Vanessa Baraitser de la Corte Penal de Londres

desestimó éste lunes el pedido estadounidense.

En ese escenario el presidente AMLO anunció que ofrecerá asilo político y

buscara incluso que se indulte a Julian Assange, luego de que el Reino Unido

negó su extradición a Estados Unidos, lo que celebró y aseguró “que fue un

triunfo de la justicia”,

Durante la mañanera de ayer lunes López Obrador dijo que ordenará al

canciller Marcelo Ebrard Casaubón que realice los trámites para este

ofrecimiento.

“Celebro que en Inglaterra se le haya dado protección al señor Assange, que no

se haya autorizado la extradición a Estados Unidos. Creo que es un triunfo de

la justicia, celebro el que en Inglaterra se actúe de esa forma, porque Assange

es un periodista y merece una oportunidad; estoy a favor de que se le indulte”,

reiteró.

A decir verdad no entendemos que gana López Obrador, pero sobre todo

México, por salvar de su problema a un australiano de nombre Julian Assange

o que pierden si no lo hacen.

Con ofrecimientos tontos como éste el presidente de México esta

trayendo al país más problemas de los que ya tenemos los mexicanos. Tan

pronto se le olvidó al primer mandatario de la nación como andaba Evo Morales

poniendo en gran riesgo las buenas relaciones de nuestro país con Bolivia.

Una funcionaria de ese país advirtió que el expresidente estaba haciendo

campaña desde nuestro país, lo que no pueden o no deben hacer los que

disfrutan de asilo político, haciéndole la advertencia a López Obrador en tono

enérgico para que resolviera el problema, optando Evo Morales por la retirada

y de México voló a Cuba y más adelante regreso a su país.

Bien por los gobernadores que conforman la Alianza Federalizada, los que

después del enredo que hizo la CFE con el mega apagón, se armaron de valor

y presentaron la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del

estado, por el uso de documentos apócrifos por parte de la Comisión Federal

de Electricidad.

Con éste problema es increíble hasta donde llegó la CFE, ahora

hay que esperar la respuesta pero, pero, pero, venida del Gobierno Federal,

porque esos líos no se resuelven en los estados, que es por lo que creemos

que esa histórica denuncia en contra de la CFE debió de haber salido del

estado, porque todo esta bajo control. El problema es de gobierno federal no

del Estado.

Que buena noticia es para nosotros el que los científicos hayan descubierto que

en la capa de ozono, la cual protege a la Tierra de la radiación ultravioleta del

Sol, se han generado varios agujeros. Sin embargo, en marzo del 2020 hallaron

un enorme hoyo que se había originado en el Árticom pero parece éste se ha

cerrado por completo. Cuando aparecieron éstos hoyos la nota la sacó La

Jornada en portada hace unos 15 años, Por cierto con muy malos augurios,

pero los científicos pararon el uso del aerosol y por lo que vemos funcionó.

Gracias a los amigos de todo el estado que nos leen y que este día 4 de enero

nos felicitaron por ser el “Día de Periodista”, uno de ellos el profesor y

exdiputado local de Nuevo Laredo, además de profesor, Bruno Alvarez Valdés,

el que muy de mañana nos pidió hacerles llegar su saludo y un abrazo a

todos los amigos de los medios de información. Gracias al senador Américo

Villarreal Anaya y al Dr. Felipe Garza Narváez, Por cierto los gobiernos

anteriores nos querían y nos respetaban, ya no.

La UAT forma parte de la Red de Automanejo de Enfermedades Crónicas, un

equipo de profesionales que tienen como propósito común hacer frente al

problema de salud que representan las Enfermedades Crónicas en las

personas de Latinoamérica, promoviendo el automanejo como un componente

importante en la atención de la salud.

Así lo describió la Dra, Isabel Peñarrieta de Córdova, profesora investigadora

de la Facultad de Enfermería Tampico y de organismos académicos de Lima,

Perú, durante su conferencia “Red de Automanejo de Enfermedades Crónicas”.

En la exposición del tema, dentro del Congreso Internacional Virtual de

Enfermería 2020 ; “Desafío e Innovación en el cuidado ante las enfermedades

emergentes”, explicó los modelos para abordar la cronicidad, el automanejo en

la cronicidad y la contribución de la red en la que participan, las Facultades

Enfermería de Victoria y Tampico de la UAT, la Secretaria de Salud, Diris Lima

Norte de Perú y otros organismos e instituciones.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com rubend@prodigy.net.mx