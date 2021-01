CIUDAD DE MÉXICO, 7 DE ENERO DE 2021.- Tras la reunión de evaluación de salud con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, confirmó que este fin de semana arribarán a México 200 médicos cubanos para apoyar en la atención de pacientes de covid-19 en un hospital de Tláhuac.

“Van a llegar médicos cubanos este fin de semana, tenemos entendido que entre domingo y lunes, y van a ayudarnos a hacer esta ampliación de oferta camas. Son como 200 médicos cubanos, son los que esperamos que vengan especialistas para que nos ayuden a atender la capacidad que tenemos en Tláhuac, que son 200 camas.

“Tenemos la capacidad física, lo que no tenemos son los médicos internistas que se requieren, especialistas, y con ello vamos a poderle dar mayor oxígeno a la Ciudad de México y a la gente que lo requiera”, puntualizó Ramírez tras el encuentro con López Obrador.

En tanto, Zoé Robledo, director del IMSS, destacó que esa institución no ha dejado de incrementar su capacidad de camas de atención a pacientes de Covid, incluyendo el área de pits del Autódromo Hermanos Rodríguez o el Hospital Magdalena de las Salinas.

“La política de no rechazo, la intención, la estrategia, es de una acción sanitaria y humanitaria, para que en México no pase lo de otros países donde el número de hospitalizados superó el número de camas. No podemos bajar la guardia”, expuso Robledo tras salir de Palacio Nacional.