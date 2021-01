NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, 3 DE ENERO DE 2021.-La Dirección de Salud Municipal, exhortó a la población a evitar salidas innecesarias para disminuir el riesgo de contagio por Covid- 19, así como infecciones respiratorias en esta temporada invernal.

El médico Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, director de la dependencia, destacó que en estos días en que se registran descensos en la temperatura, el ambiente se condiciona para la transmisión de virus al permanecer en lugares cerrados sin ventilación.

El galeno recomendó evitar las salidas innecesarias, de hacerlo cubrirse correctamente, utilizar el cubrebocas y mantener los protocolos sanitarios.

“Es importante tomar muchos líquidos, no invitar a nadie a la casa, debemos resguardarnos. Si no vives con tus papás, no los visites, eviten la movilización, una llamada en estos días es lo más recomendable”, agregó el doctor.

Con estas medidas preventivas se busca evitar un repunte de casos por Coronavirus que saturen los hospitales en la primera quincena de enero o que ocasione la pérdida de más vidas.