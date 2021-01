Hacer meditaciones guiadas ofrece muchos beneficios al cuerpo y, uno de los más importantes, ¡es que mejora la salud mental! Aunque creas que necesitas ser una pro para meditar o ir a un centro especializado para hacerlo, actualmente hay distintos canales en YouTube en los que puedes encontrar meditaciones guiadas para empezar bien el día.

Entre ellos, también hay opciones de videos para aliviar cualquier otro tipo de necesidad, como el estrés, la ansiedad, etc. y que puedes hacer en casa. Una de las ventajas de la meditación es tú eliges qué quieres trabajar y así enfocar tus pensamientos en esta intención. Antes de que cheques los canales, conoce los beneficios de incluir este hábito en tu vida.

Beneficios de las meditaciones guiadas

Mejoran la concentración, la memoria y la atención

Alivian el estrés

Reducen los síntomas de la ansiedad

Aumentan la producción de las hormonas de la felicidad

Refuerzan tu sistema inmunológico

Si quieres comenzar con esta excelente práctica, estas meditaciones guiadas de pocos minutos serán suficientes no sólo para empezar bien el día, sino también para crear un hábito que a largo plazo, repercutirá positivamente en tu salud, tanto mental como física. ¡Empecemos!

Meditaciones guiadas con visualización

Como en todo, hay ciertos tipos de meditaciones que puedes utilizar para cada uno de tus objetivos, entra las que se encuentran las meditaciones con visualización que se enfocan básicamente (aunque suene redundante) en visualizar un objeto, escena o situación que represente una emoción o sentimiento con el cual trabajarás durante el ejercicio.

Meditaciones de relajación

Por otro lado, también están las meditaciones de relajación y de escaneo corporal, que hacen que entres en un estado de conciencia de todo tu cuerpo y, de esta manera, relajes y alivies cualquier tensión.

Meditaciones guiadas de afirmaciones

Las meditaciones de afirmaciones también son muy buenas para transformar eso negativo que pensamos en algo positivo, y así nos dé paz mental en lugar de provocarnos angustia y ansiedad. Por ejemplo, en lugar de pensar en negativo, como “ya no puedo más”, “no soy bueno para nada”, “todo va a salir mal”, se propone darle la vuelta hacia lo positivo como: “he hecho mi mejor esfuerzo”, “lo he logrado poco a poco”, etc.

Meditación mindfulness

La meditación mindfulness o de atención plena es una de las que más se practica, ya que consiste en enfocarte en el aquí y en el ahora, lo que reduce el estrés y la ansiedad. Por lo tanto, es una excelente opción para empezar tu día con el pie derecho y muy enfocada en tus objetivos.