¿Sospechas de la posibilidad de estar embarazada? Si bien algunos síntomas pueden ser tramposos (porque los súper puedes confundir con tu síndrome premenstrual), hay otros que pueden decirte si de verdad estás esperando un bebé. Por supuesto, lo primero que se recomienda es que vayas con un experto o con tu ginecóloga para averiguarlo con todo el poder de la ciencia, pero te decimos algunas formas sencillas que te ayudarán a averiguarlo.

Y es que (en caso de que tus sospechas sean ciertas) existen ciertos hábitos que debes empezar a cambiar en este período, desde practicar ejercicios relajantes para mujeres embarazadas hasta modificar tu alimentación. Pero primero, asegúrate de tener resultados confiables.

TU PERÍODO SE HA ATRASADO

Este es uno de los primeros indicios de un posible embarazo. Sin embargo, no te confíes tanto: la verdad es que tu menstruación se puede atrasar incluso hasta por sentir estrés, entonces si tu periodo no llega exactamente el día 28, sólo te estresarás más. Si siempre has sido un relojito suizo en este tema, te recomendamos hacerte una prueba de embarazo o ir con tu ginecólog@.

Sin embargo, si se trata de un embarazo, varios expertos afirman que sí podrías sangrar un poquito, pero no se trata de un «periodo ligero». ¡Ve con tu doctor!

HINCHAZÓN EN TU VIENTRE

Si bien antes de que llegue la menstruación puedes experimentar hinchazón en tu cuerpo, en cuanto te baje esta tiende a desaparecer en los días siguientes… a menos que estés embarazada. En ese caso, la hinchazón se quedará por mucho tiempo hasta que empieces a notar síntomas más explícitos (como el aumento de tamaño de tu vientre). Por cierto, vinculado a este tema, también puedes experimentar constipación, lo cual no ayudará en nada a la hinchazón de tu cuerpo.

FATIGA INTENSA

Si estás embarazada, tu cuerpo empezará a trabajar con todo en este proceso, por lo que podrías experimentar fatigas intensas, de que ni siquiera te quieres parar de la cama. Esto se debe a los niveles altos de progesterona que tu cuerpo está produciendo.

NAÚSEAS

Otro de los primeros síntomas de un embarazo es sentir náuseas. Pero no hablamos de que huelas una comida y te den ganas de vomitar, sino de verdad que a la menos provocación u olor fuerte te pueden llevar directo al baño. Es uno de los síntomas más conocidos, de ahí que sea el que más alegra (o preocupa, dependiendo el caso) a las mujeres.