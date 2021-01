Por primera vez, desde que comenzó el periodo pandémico actual, y

desprotegido de su inmunidad popular, el presidente Andrés Manuel

López Obrador está en aislamiento médico y político, la secretaria

Olga Sánchez Cordero, resulta ser un fiasco como jefa de la política

interior.

Como resultado del ocultamiento de los datos precisos de las cifras y

contagios, el gobierno de la república cae en sus propias farsas, y las

mentiras salen a relucir a la hora de ajustar y dar a conocer datos de

defunciones, porque las familias dolientes, lo menos que hacen es

rayarles la progenitora.

La maraña que se armó con la temporalidad de ausencia del

presidente, esta crítica, su diseño de gobierno es unipersonal, donde

la voz y opinión de sus secuaces es irrelevante.

Una muestra clara del diseño de gobierno y poder de AMLO, se da

cuando la secretaría de gobernación intenta cubrir ese hueco, sin

ningún resultado y haciendo prácticamente el ridículo, en una

conferencia mañanero desaseada y poco ortodoxa.

El otro frente se da en lo político-económico-salud, donde la jefa de

gobierno y los gobernadores de los estados, le han quitado la

titularidad del sistema de vacunación a la secretaría de salud, y

liderada por el zar de las desgracias Hugo López-Gatell, ahora los

mandatarios estatales están ganando la batalla, y en pleno tiempo de

elecciones locales y federales, esta pueda ser la peor catástrofe para

la 4T, que pensaba sacar ventaja y votos de cada vacuna aplicada, si

no cómo se explica usted, que los empleados de Desarrollo Social

federal, sean parte de las brigadas de vacunación.

Los gobernadores y la jefa de gobierno, han hecho a un lado al

subsecretario de salud, y han puesto en marcha sus propias

estrategias, para evitar más contagios, la válvula de presión trono y

sus resultados están en la ciudad de México y la zona metropolitana,

con resultados catastróficos y gente muriendo todos los días.

La vacuna como tal, y su aplicación tardará meses en ser aplicada en

una mayoría de mexicanos, que puedan representar una inmunidad de

rebaño, como es el plan nacional, las elecciones pasaron y las

vacunas, de seguir llegando al país, como hasta ahora, no se verán la

luz al final del túnel, hasta ya entrado el 2022.

Contraer el virus de Covid-19 por parte del presidente es una maldita

desgracias, por sus estado de vulnerabilidad, y por su terquedad de no

usar cubre bocas, y de sentirse protegido de manera sobrenatural, y

por si fuera poco, el gobierno comienza y termina con él, su

centralismo no deja a ningún funcionario suplirlo en casos graves;

como ya quedó demostrado con la ridícula presentación de la

secretaría de gobernación en las mañaneras.

El presidente debe estar molesto no por el virus, no por tener que

tragarse toda la sarta de mentiras sobre la pandemia si no por estar en

aislamiento en pleno proceso electoral, que es su motivo y forma de

gobierno, por encima de todo.

Mientras eso pasa, la disputa por el control de las vacunas, la llevan

ganada los gobernadores, y su raja política está cambiando de color y

el sufragio de la desgracia, de llegar al final así, dará un vuelco de 180

grados.

Al tiempo.

De Aquello y lo demás…

Ya se ve, sobre todo en medios de comunicación que el proselitismo

está en boga en Tamaulipas, transitar por las calles de Matamoros,

nos hace ver este momento de la región, con espectaculares y

publicidad de Ivette Bermea, pre candidata del PAN a la alcaldía de

Matamoros.

Es notorio también el desplegado de Raúl César González, quien

busca ser abanderado independiente para la presidencia de las 3

veces heroica, y que en su andar busca las firmas y apoyos, para

conseguirlo, sin embargo la propaganda está a la vista y es notoria en

toda la ciudad.

En otra región tamaulipeca, Gerardo Peña Flores, el disciplinado

diputado local, pidió su registro para competir por el distrito II federal,

que comprende la zona ribereña y una importante zona de Reynosa,

donde se tendrá que aplicar a fondo, para ganar a la actual diputada

Olga Juliana Elizondo.

Los ojos, oídos y demás, están fijados en Reynosa, la joya de la

corona electoral, donde Jesús María Moreno Ibarra, dejó claro que va

con todo, por todo y con todos, por la alcaldía más importante del

estado.

El ex diputado y aun gerente de Comapa, Tendrá que pedir licencia en

los próximos días, para darle de lleno al proselitismo interno y

amalgamar a todo el panismo a su favor, para después salir a buscar

la mayoría del voto ciudadano en las urnas, el próximo 6 de junio.

chanorangel@live.com.mx