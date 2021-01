WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS, 20 DE ENERO DE 2021.- Lady Gaga aprovechó su visita a Washington, D.C por la toma de posesión de Joe Biden para hacer un llamado a la paz, luego de los fuertes conflictos que se desataron tras el asalto al Capitolio.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió una fotografía de su visita al Capitolio de Estados Unidos y aprovechó para clamar por paz.

Rezo para que sea un día de paz para todos los estadunidenses. Un día para el amor, no para el odio. Un día para aceptar, no el miedo. Un día para soñar con nuestra futura alegría como país. Un sueño que no es violento, un sueño que brinda seguridad a nuestras almas. Amor desde el Capitolio», dijo.

Hace unos minutos, Gaga fue la encargada de interpretar el himno nacional durante la toma de protesta de Biden.