Estados Unidos, 22 de Enero 2021. A pocos días de conocer a los dos equipos que disputarán el Super Bowl LV en Tampa Bay, Florida; la NFL anunció que en honor a los médicos y personal de salud que ha combatido al Covid-19 durante la pandemia, recibirán boletos gratis para asistir al SB para agradecerles la labor que han hecho estos últimos meses.

Así lo mencionó Roger Goodell, comisionado de la NFL, que irrumpió en una videollamada a un equipo de doctores y personal médico a quienes les reconoció su incesante labor y les otorgó la invitación al evento más grande de la NFL.

The NFL is inviting 7,500 vaccinated health care workers to attend Super Bowl LV to thank and honor them for their continued extraordinary service during the pandemic.

To celebrate, @nflcommish surprised Sarasota Memorial Hospital health care workers with tickets to #SBLV. pic.twitter.com/iurMY0BvMM

— NFL (@NFL) January 22, 2021