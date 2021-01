Este es el título. a manera de eslogan, con el que algunos políticos y analistas están

calificando los comicios del primero de junio de este pandémico 2021. Aclarando que no

entra en el juego electoral la presidencia de la República, pero si gubernaturas, alcaldías,

diputados federales y locales.

¿Cuántos candidatos? Le aseguro que son miles… ¿Cuántas organizaciones políticas

o partidos entrarán, oficialmente, en la contienda? El número también es incierto para la

generalidad, ya que existen algunos estados donde el Instituto Nacional Electoral (INE)

autorizó como partidos locales y, desde luego se suman los ‘gigantes’ nacionales.

La batalla en las urnas con toda seguridad se verá entre dos: el partido oficial

(Morena) y los azules de Acción Nacional.

Es claro que no espere usted al inicio oficial del periodo de campaña, porque hasta el

INE ya hizo un llamado de atención al mismo presidente López por el proselitismo en

contra de la alianza registrada entre el Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional

(PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD).

En otros tiempos hubo quienes vieron a estos partidos como enemigos, pero sigo

pensando que nuestros políticos son como los futbolistas, cuando ingresan a un equipo la

directiva les organiza ruedas de prensa, fiestas, etc., pero llega el momento en que los

salarios ‘jalan’ a otro pesebre y los políticos (jugadores) son vendidos o comprados, según

la óptica con que los mire.

Muchos ilustres tricolores corrieron a Morena o al Acción Nacional.

La ‘nueva normalidad’ es que las redes sociales han descompuesto las tradiciones en

la política y muy fácilmente pueden construir o deshacer una imagen pública sin mirar

sexo, religión o posición socioeconómica.

Desde luego que en México sigue prevaleciendo el número uno. Es decir: el

gobernante.

México, rectifico, los mexicanos todavía no alcanzamos la estatura de la honestidad,

por más valores que se inculquen hasta en la escuela. Todavía no somos capaces de que al

mismo presidente del país se le diga que no. Son incapaces los funcionarios de menor rango

de hacer prevalecer el verdadero estado de derecho.

En la 4ª mucho se ha cacaraqueado no subir impuestos y con un ejemplo basta. Cito

este 2021 no solo es un nuevo año para las familias güemenses, sino que viene de la mano

con un aumento mensual por el suministro de agua potable en el municipio tamaulipeco.

Los habitantes de la tierra del Filósofo de Güemez, este enero recibieron la noticia de

voz en voz, es decir no oficial, de que la cuota mensual por el suministro de agua potable y

el servicio de Alcantarillado, sufrirá un aumento que va de los tres a los ocho pesos, sin

precisar el monto.

El problema dice Don Lupe Carrizales “…no es que paguemos hasta 100 pesos

mensuales, pero que haya agua en las casas, aunque sea para tomar… la solución no es que

nos regalen tinacos de 200 o más litros, ¡con qué los llenamos si no hay agua?”

El municipio de Güemez, apenas a poco más de 20 kilómetros de la capital

tamaulipeca, ha tenido como Alcaldes emanados del PRI, PAN y ahora a de Morena, quien

tiene la intención de buscar la reelección en el cargo, solo que se ha encontrado con estos

pequeños problemas que ensucian labores sociales.

La lucha electoral para junio del 2021 está en puerta no solo para quienes surjan de

los Partidos Políticos, sino también para quienes buscan el registro ante el INE como

candidatos independientes y no por ser rechazados de los partidos, quizá porque no están

convencidos del actuar de los tradicionales.

Quizá lo que debieran promover las autoridades partidistas, así como las del INE, es

convencer a los ciudadanos de votar, puesto que a cada elección es menor el número de

ciudadanos que cumplen con este deber, con esta obligación, con este derecho.

Analice usted que el actual gobierno federal, ejerce las funciones apenas con

porcentaje muy inferior a la mitad de la totalidad de mexicanos, porque de casi 130

millones, apenas votaron en 2018, un aproximado de 30.

Los mexicanos debemos tener la seguridad de que nuestro voto vale, de que la

decisión ciudadana cuenta en el gobierno, de que es determinante el punto de vista entre los

legisladores, de que importa más una sonrisa de agradecimiento ciudadano que una

manipulación partidista.

Quizá escribo en vacío porque los políticos hacen más caso a su coordinador

parlamentario, al gobernador, a su presidente de partido… Cuando hayan madurado

nuestros políticos, entonces podemos decir, México, mexicanos… podemos construir un

México nuevo.