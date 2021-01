CIUDAD DE MÉXICO, 24 DE ENERO DE 2021.- Durante la inauguración del Cuartel de la Guardia Nacional, en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la presencia de elementos de seguridad no basta para garantizar la paz y seguridad, sino que debe prestarse atención al apoyo a los jóvenes para evitar que caigan en la delincuencia.

En su mensaje desde esa entidad, el mandatario destacó las acciones que su gobierno ha llevado a cabo en beneficio de la educación de los jóvenes mexicanos y para impulsar el empleo de éstos.

“La base principal de todo es que se atienda al pueblo y a los jóvenes, porque no podemos sólo con la GN, se requiere atender las causas que originan la violencia, hay que procurar que no continúe la desintegración de las familias; que no falte el trabajo sobre todo a los jóvenes; de que los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio; atender a los jóvenes, porque antes no se les apoyaba”, comentó.

Explicó que sólo en San Luis Potosí hay 8 mil 533 jóvenes que estudian en el nivel superior y que tienen una beca de 2 mil 400 pesos mensuales

Asimismo dijo que 2 mil 431 escuelas ya reciben de manera directa su presupuesto para el mantenimiento de los planteles escolares y que se seguirá con el programa La Escuela es Nuestra para llegar a 5 mil colegios en el estado.

En materia de seguridad, López Obrador resaltó a nivel nacional ahora la Guardia Nacional ya cuenta con 140 cuarteles y espera que para el 2022 haya 266 cuarteles.

“Como es el centro del país hay dificultades para garantizar la paz y la seguridad, porque la colindancia con otros estados perjudica en el caso de San Luis, pero se va avanzando, con estas instalaciones de la Guardia Nacional y con sus elementos vamos a ir garantizando la paz y la tranquilidad. Se va avanzando”, dijo.

En tanto, el gobernador de la entidad y presidente de la CONAGO, Juan Manuel Carreras López, resaltó la construcción y equipamiento del Cuartel de Soledad de Graciano Sánchez que, junto con el de Zona Media y el Altiplano, “son espacios para albergar a sus efectivos de la Guardia Nacional”.

“Estos espacios tienen un propósito claro: queremos que la Guardia Nacional se consolide como instrumento eficaz al servicio de la seguridad pública del país y de San Luis Potosí”, comentó para después solicitar mayor presencia de elementos de este cuerpo de seguridad.

Resaltó además que con la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal se construirán tres nuevas escuelas públicas, lo que es muestra del empuje a la educación y a la seguridad.

Asimismo reconoció la decisión de López Obrador para designar como titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana a Rosa Icela Rodríguez, la primera mujer en este cargo.

Nos preocupa el fortalecimiento de la seguridad pública, por ello nos da gusto que haya designado a la primera mujer en esta tarea y más que sea nuestra paisana Rosa Icela Rodríguez. Eres una persona en la que en San Luis Potosí le tenemos mucho respeto”, dijo.

Además agradeció el apoyo de López Obrador y del Gobierno federal a la CONAGO durante su mandato.