Estados Unidos, 29 de Enero 2021. La estrella de los Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns, reveló que fue atropellado por un conductor borracho en Los Angeles antes de que comenzar la temporada 2020-21 de la NBA… y que tuvo incluso que ser hospitalizado.

El jugador de 25 años hizo público el incidente durante una sesión de preguntas y respuestas en las redes sociales con los aficionados, tras ser preguntado por cómo se había mantenido fuerte después de superar tantas desgracias en los últimos tiempos.

Conviene recordar que Towns, que sigue de baja tras haber dado positivo por covid-19 el pasado 15 de enero, ha perdido a siete familiares por esa cruel enfermedad, entre ellos a su madre, Jaqueline Cruz-Towns, que falleció el 13 de abril a los 59 años por complicaciones derivados del Covid-19.

El poste agradeció a su pareja, Jordyn Woods, que le ayudase a sobrellevar todas estas desgracias y también a raíz del accidente automovilístico que sufrió y que nadie conocía, hasta que él mismo lo ha revelado: «Mi mujer me ha ayudado más de lo que todo el mundo pueda creer», dijo Karl-Anthony. «Me mantuvo cuando mi madre y otros miembros de mi familia murieron , y cuando fuimos atropellados por un conductor ebrio a plena luz del día (eran las 2 de la tarde) en Los Angeles poco antes de comenzar esta temporada. Ella se quedó conmigo en el hospital por la noche y me ayudó en mi rehabilitación».

También agradeció de corazón a Jordyn por estar ayudándolo a superar su paso actual con el Covid-19. «Mi amor por ella no tiene límites y sería un necio si no reconociera el poder que una buena mujer puede tener en tu vida».