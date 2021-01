Nada puede hacer Carlos Ulivarri López, alcalde de Río Bravo para prolongar su tiempo en la política panista. La

reelección no le fue autorizada por la presidencia del comité estatal del PAN que tiene a su cargo Luis Cantú Galván y la presión que ejerció hacia el grupo político que también toma decisiones partidistas, no le resultó, así que, no habrá enroque de precandidatos, ya que, el alcalde no tomará las siglas del PRD para reelegirse, partido este último del que llega Miguel Ángel Almaraz Maldonado para ser precandidato del PAN.

En el momento que el alcalde se dio cuenta que no habría reelección para él primero porque la Diputada Sara

Roxana Gómez Pérez, trabajó mucho su promoción a efecto de posicionarse como la mejor carta electoral del PAN y después porque invitaron a un experredista, aceleró el paso y trató de ponerse al frente de las acciones políticas con la amenaza de que se iría al PRD.

Por su parte la Diputada local de Río Bravo, trata de calmar los ánimos de quienes tienen muchos meses de trabajo con ella y el escenario se le complicó, aunque podrá tener la autorización de su partido para que se inscriba para la reelección y colabore en el triunfo del experredista, cuyos servicios son requeridos ahora por otro partido político.

La mujer ha dicho a sus seguidores que su proyecto no ha cambiado, que es una mujer de palabra y que dará la

pelea hasta el último momento.

Respecto alas inscripciones de panistas a las precandidaturas para alcaldías y diputaciones locales, comenzaron

este martes sin mucha algarabía y a eso de las cinco de la tarde la Diputada Gloria Ivett Bermea Vázquez para

contender por la presidencia municipal de Matamoros y Olga Hernández Ávalos, la de Casas, en tanto que, para

Güemez se registró Javier Grimaldo.

La Diputada es esposa del Secretario de Desarrollo Económico, Carlos García González, quien fue diputado local y federal del PAN y en algún momento había al interior del PAN la versión en el sentido de que iría por la revancha

como candidato a la presidencia municipal que no ganó en el 2018, porque sacó más votos el actual alcalde Mario Alberto López , incluso hasta se dijo que la elección de este 2021, sería repetición de la anterior, porque el

regeneracionista buscará la reelección como alcalde.

Así las cosas, será la esposa del funcionario estatal quien se encargue vengar la derrota de hace casi tres años,

porque el desempeño que tuvo como candidata a diputada local en la elección del 2019, podría alcanzarle para que la presidencia municipal de Matamoros sea ejercida por los miembros de un cabildo surgido del PAN, es decir, la recuperación del cargo para que las tres ciudades grandes de la frontera queden en manos del partido que gobierna la entidad.

Se registró también por el PAN en San Fernando Maybella Ramírez Saldívar y los panistas tienen hasta el día último de este mes para llevar sus documentos a la oficina del PAN estatal y en específico a la Comisión Organizadora, misma que emitirá antes del 24 de febrero la definición de quienes de los precandidatos se convertirán en candidatos oficiales para registrarse ante los Consejos Electorales a fines de marzo y comenzar las campañas proselitistas en el mes de abril.

La precandidata de San Fernando proviene de las fuerzas básicas del PAN ya que se desempeñó como Directora

Regional de la Secretaría de Bienestar Social, posición que le sirvió para elevar las preferencias ciudadanas a favor

de su proyecto político. De ganar la elección el seis de junio venidero de nuevo las faltas desplegarán el manejo de la política en ese lugar, por cierto, del que ya quieren que se vaya el actual alcalde, José Ríos Silva, ya que, de los compromisos que hizo con la gente para llegar al poder municipal, todos se quedaron cortos y algunos de ellos guardados en el cajón de un escritorio, porque el tiempo se comió al panista.

Los otros.

La salida de Ricardo Ortiz Estrada de la Dirección del Centro SCT de Tamaulipas dio margen para que, desde la

Secretaría del ramo, fuera designada la ingeniero Natalia Jasso Vega, quien busca formar un nuevo equipo de

trabajo, acorde a los planes que trae para cumplir con la encomienda que le fue otorgada por el Gobierno de

Andrés López Obrador.

La nueva funcionaria se ha dedicado a su profesión como ingeniero civil y además de residente de obra llevó la

administración de negocios dedicados a esta misma actividad. Es de Tampico, pero, vive en la ciudad de Monterrey desde hace año y con gusto se traslada a Victoria para llevar a cabo los programas de trabajo que tienen recursos federales y que, en el pasado o el pasado reciente fueron disputados por grupos de constructores locales y del puerto de Tampico.

Como quiera el Partido del Trabajo sudará frío para conseguir los candidatos a los 20 municipios que le toca

encabezar en la coalición que signó con el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN. Además, tiene

que postular cuatro candidatos a Diputados locales en un escenario en el cual a leguas se nota que no tiene gente para cubrir los espacios.

El partido que maneja en Tamaulipas el profesor Enrique Torres Mendoza así le descalifiquen los Legisladores

Federales que vienen al territorio electoral a tomarse atribuciones que no les corresponde, lanzará candidatos en

Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Mante, Altamira, Madero y Tampico.

ES con una estrategia de ensueño como el dirigente nacional del PMRN, Mario Delgado Carrillo, quiere ganar las

elecciones de este año, porque apuesta a la unidad hacia el interior de su organización y ala movilización en las

calles.

El asunto es que, la unidad del partido es muy difícil y no se logrará de aquí a las votaciones, en tanto que, la

segunda estrategia se antoja complicada, porque los candidatos de esta organización todavía creen que la figura del

presidente, Don Andrés López Obrador y los resultados de la elección del 2018, serán suficientes para mantener el control de la Cámara de Diputados y hacerse más gubernaturas en el país.

Habrá que esperar los resultados, aunque debe d quedar bien claro que el político tabasqueño si produce votos,

pero, cuando el está en la boleta, no desde el palacio nacional, dada la animadversión generada desde el momento que tomó las riendas del Gobierno Federal.