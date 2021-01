México, 27 de Enero 2021. Juan de Dios Pantoja regresa a la polémica y es que el influencer a través de sus redes sociales informó que se encontraba hospitalizado tras enfrentarse a golpes con un acosador de su esposa, prima y su pequeña hija, por lo que resultó lesionado de la mano.

“Un hombre que no defiende a su familia, no es hombre”, escribió Juan de Dios en su cuenta de Twitter respecto a la golpiza que le propinó a Augusto Hernández, quien en varias ocasiones realizó comentarios subidos de todos para Kimberly Loaiza, y a su prima, Mont Pantoja.

“No me voy andar con mentiras u ocultando cosas, la verdad es que le puse un cuatro al acosador de TikTok, seguramente han escuchado de él, que pasa acosando a muchas tiktoker, muchas celebridades y últimamente se metido mucho con mi prima, con mi mujer y lo que de verdad siento fue la gota que derramó el vaso, fue con mi hija, una niña de año y medio, me dio mucho coraje y tuve que recurrir a la violencia”

Y agregó: “Sé que no es lo correcto, pero lo hice; el golpe que di fue tan duro que quebró dos nudillos y ni modo, lo hecho, hecho está”.

El cantante explicó que tuvo que hacer esto, debido a que las autoridades de México por desgracia no actúan como deben y siempre esperan a que las situaciones se pongan más graves.