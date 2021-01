CAMARGO, Tamaulipas., 27 de Enero de 2021.-La Fiscalía General de Justicia de

Tamaulipas investiga la masacre de 19 migrantes guatemaltecos, que por denuncia

pública de ciudadanos de Camargo, fueron ejecutados y calcinados por agentes del

Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública del

Estado.

Las dos camionetas incendiadas y los 19 cuerpos calcinados fueron

encontrados por agentes de la Policía Estatal bajo el mando de la Coordinadora

Mayra Elizabeth Vázquez Santillana –ligada a Félix Arturo Rodríguez Rodríguez,

titular del GOPES- y 25 elementos en las unidades 1295, 1350 y 1508, que

aseguran fueron alertados por un hombre no identificado.

Vecinos de esta ciudad denunciaron vía redes sociales, que los 19 migrantes

fueron masacrados a balazos por agentes del GOPES, que los llevaron ya muertos

al lugar donde incendiaron las camionetas.

El pasado 10 de enero Iván Gudiel Pablo Tomás, Anderson Marco Antulio

Pablo y Santa Cristina García Pérez salieron de Comitancillo, departamento de San

Marcos, Guatemala, rumbo a Estados Unidos.

El viernes 22, junto a otras 16 personas, fueron masacrados a balazos por

agentes del GOPES y sus cuerpos, calcinados. El fin de semana fueron hallados en

el poblado Santa Anita en Camargo, Tamaulipas, en los límites con Nuevo León.

El periódico Prensa Libre de Guatemala identificó a varios de los migrantes

se trata de Oscar Velásquez Ramírez, Edgar López y López, Adán Coronado

Marroquín, Marvin Alberto Tomás Tomás, el Zurdo; Elfego Roliberto Miranda Díaz,

Osmar Neftalí Miranda Baltazar, Robelson Elías Tomás Isidro, Anderson Marco

Antulio Pablo, Rivaldo Danilo Jiménez Ramírez, Iván Gudiel Pablo Tomás y Santa

Cristina García Pérez.

José Aguilón, familiar de Cristina, Marco e Iván, quien vive en Massachusetts,

Estados Unidos, explicó a Noticieros Televisa cómo están en Guatemala para

identificarlos.

“Los papás ya fueron a hacerse la prueba de sangre y la prueba de sangre

va en camino para que ellos hagan el ADN y si son los cuerpos o no. Más o menos

para reconocer el cuerpo porque ellos están seguros que sí son ellos”, enfatizó José

Aguilón, familiar.

Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala indicó que aún

no se ha podido confirmar la identidad de las víctimas, pues, indicaron, las

autoridades mexicanas están en ese proceso el Congreso Guatemalteco publicó

una esquela con 13 nombres.

Entre ellos están los de Cristina y Marco Antulio, que tenían apenas 17 años,

y de Iván Gudiel, de 22. Todos ellos querían trabajar en los Estados Unidos para

sacar adelante a sus familias en Guatemala. Todos eran originarios de la provincia

de San Marcos.

“Mis familiares no se dedicaban a nada, ellos son pobres, no tienen dinero,

no tienen comida, no tienen cómo sobrevivir por eso se fueron buscando el sueño

americano pero lamentablemente les quitaron el sueño”, enfatizó José Aguilón.

Héctor López Ramírez, alcalde de Comitancillo, San Marcos, se reunió con

familiares de 13 personas originarias de ese municipio que fueron masacradas por

elementos policiacos el sábado pasado en el poblado Santa Anita, en el municipio

de Camargo, Tamaulipas y exigió justicia para los jóvenes, que salieron de este

poblado con la intención de cruzar a Estados Unidos en busca de trabajo.

“Comitancillo está de luto” señaló el alcalde que pide justicia y ayuda a

familias de migrantes masacrados en México.