NUEVO LAREDO, Tam., 11 de enero- Las políticas de inmigración así como

las restricciones de cruces fronterizos México-EU se mantienen inalterables por lo

que quienes intentan cruzar ilegalmente a los Estados Unidos pierden su tiempo..

La precisión la hace Edgar Ramírez, Agregado del Departamento de

Seguridad Nacional en la Embajada de Estados Unidos en México.

También se mantienen las expulsiones inmediatas debido al Covid, y los

protocolos de protección al migrante.

Estamos enterados de los rumores de que las políticas migratorias cambiarán

pronto, pero no hay forma de que eso pase en fecha próxima.

Por ejemplo, hace días un grupo intentó cruzar por una garita en El Paso,

Texas, pero lo único que consiguió fue que se cerrara la garita varias horas, y que

nadie entrara.

Este es un viaje mortal- la Patrulla Fronteriza recuperó más de 250 cuerpos

a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México el año pasado. Hubo dos

muertes apenas la semana pasada, cuando los traficantes abandonaron a docenas

de migrantes en una tormenta de nieve en Texas. Los traficantes no cuidan la vida

de los migrantes y no les importa su seguridad o futuro.

El llegar a la frontera de manera individual o como parte de un grupo grande

no ofrecerá ninguna ventaja ni prioridad en el intento de cruzar. Así es que hay

razones legales, de salud y climáticas para evitar tratar de cruzar. No pierda su

tiempo y dinero, y no ponga en riesgo su seguridad ni su salud.

Nuestro mensaje es claro: “si ingresa al país ilegalmente o viola las órdenes

de salud pública, enfrentará una acción inmediata, incluyendo la expulsión al

momento, el arresto, o incluso la cárcel”, concluyó Ramírez