México, 27 de Enero 2021. Cimarrones de Sonora y Toros de Celaya empataron 2-2, en un intenso partido que tuvo buenas pinceladas de fútbol, además de muchos roces y polémica arbitral, dentro de la Jornada 3 de la Liga Expansión.

A los 20 minutos, Jonathan Betancourt puso arriba a los locales en el marcador por la vía penal, luego de haber caído dentro del área ante una salida del portero visitante. Aunque el contacto no fue claro, el árbitro Jesús Rafael López Valle determinó marcar la pena máxima. Betancourt no desaprovechó la oportunidad desde los once pasos, colocando de buena manera su disparo hacia el costado derecho.

Fue al minuto 52′ cuando la visita emparejó de manera momentánea los cartones por conducto de Fernando Illestas, el jugador del Celaya quedó solo frente al arquero Gabino Espinoza luego de un balón peinado de Sérgio Vergara, que aprovechó para meter la cabeza en un error en la salida de Cimarrones.

El segundo tanto de los Toros llegó al minuto 70′ gracias a una buena jugada colectiva que terminó con un pase al centro para Sergio Vergara, el mediocampista chileno cuchareó la pelota ante la salida del cancerbero local, mandando la pelota al fondo de las redes.

Cimarrones no se quedó con los brazos cruzados, al 77′ los sonorenses recuperaron una pelota en mediocampo que llegó hasta los pies de Jonathan Betancourt, el delantero limpió a un rival y desde el costado izquierdo disparó con potencia y colocación anotando un gran gol, mismo que terminó por definir el marcador final.

Con este resultado ambos equipos mantuvieron su invicto luego de 3 fechas en el torneo Guardianes 2021. El equipo de Sonora sumó su tercer empate del campeonato, mientras que Celaya llegó a 5 puntos, producto de una victoria y dos empates. En la jornada 4 Cimarrones visitará a Venados FC en el estadio Carlos Iturralde, por su parte los Toros recibirán en el Miguel Alemán Valdés a Mineros de Zacatecas.