Frente a lo que se considera las elecciones intermedias más grandes de la

historia, con 94 millones de votantes, pelea en la que el presidente Andrés

Manuel López Obrador defiende la mayoría legislativa de su Movimiento de

Regeneración Nacional (MORENA), de la alianza conformada por los partidos

opositores PAN, PRI y PRD, la Iglesia Católica pidió ayer domingo a la clase

política distender sus posturas en éste 2021 en favor de la reconciliación

nacional.

Precisan que en las elecciones programadas para el 6 de junio los votantes

están llamados a elegir a los 500 diputados federales –300 de Mayoría y 200

plurinominales– 15 gobernadores de los 32 que son en el país, además de la

renovación de 30 Congresos Locales y mil 900 Ayuntamientos.

En el editorial de su semanario “Desde la Fe” cuestionan si será posible vivir un

año 2021 sin rencores entre los mexicanos, “parecería un sueño que la clase

política distendiera sus posturas en la búsqueda honesta de un futuro mejor

para la nación”, expresó la institución en el editorial de su Semanario.

Por cierto sin mencionar en forma directa éste panorama electoral, la Iglesia

Católica –con más fieles seguidores en el país– exhortó a la todos los

mexicanos pero en particular a la clase política “a ver en el 2021 una

oportunidad para la reconciliación”.

En el mismo Semanario “Desde la Fe” establecen que la Iglesia y el presidente

López Obrador han tenido desencuentros, como en Octubre pasado, cuando el

líder izquierdista lamentó que la jerarquía católica mexicana no siga el ejemplo

del Papa Francisco en su crítica contra el neoliberalismo.

“Yo no escucho que aquí se hable como lo hace el Papa”. “Escuchan ustedes

en la jerarquía que se hable de neoliberalismo y se cuestione al neoliberalismo

como lo hace el Papa o a la mejor yo no tengo información suficiente”,

cuestionó López Obrador en una de sus ruedas de prensa.

Días después la Iglesia Católica publicó un editorial en el que pide acabar con

la “confrontación” y la “polarización” alimentadas por los políticos, aunque no

hizo referencia directa al mandatario.

La institución reafirmó ayer domingo su “sueño” de una reconciliación nacional.

“El camino para lograrlo, sin embargo, es muy estrecho y difícil de emprender y

no es otro que el perdón, ese perdón tan difícil de obtener y más aún de

otorgar”, remarcan.

Por cierto para dar ayer por concluido su encargo como presidente de la

COPARMEX, el destacado empresario Gustavo de Hoyos Walther, señaló con

la claridad que le caracteriza, que la llegada de la pandemia del COVID-19 fue

un evento desafortunado que no se le puede atribuir a nadie, sin embargo, el

poco entendimiento del gobierno del presidente López Obrador hizo que los

efectos del virus fueran mayores.

Reconoció que el 2020 fue indiscutiblemente atípico por la crisis sanitaria; pero

acusó al gobierno de una “clara ineptitud y un abandono total” de su

responsabilidad de ser el principal agente económico del país. Además

aseguró que el trato que se le dio a la pandemia provocó la muerte de más de

124 mil personas, así como de millones de empleos perdidos.

“Creo que la incapacidad por un lado; y por el otro, la pequeñez del

entendimiento del presidente de la dimensión de la pandemia hizo que la

situación, cuyo origen no se le atribuye, maximizara sus efectos dañinos”,

remarcó.

Pese a que Donald Trump todavía anda haciendo sus berrinches tratando de

convencer a las autoridades electorales, e incluso a algunos gobernadores, de

que hubo fraude en las elecciones del 6 de noviembre, en los que perdió

gachamente con su adversario del Partido Demócrata, Joe Biden, el próximo

miércoles 6 de enero el Congreso de Estados Unidos dirá la última palabra.

Ese día –6 de enero del 2021– el Congreso de Estados Unidos después de

haber recibido del Colegio Electoral los votos electorales de todos los estados

ya computarizados, los cuenta y valida. Luego el 20 de enero de no haber

cambios, en las escaleras del Capitolio de Washington, D.C., Biden jura su

cargo sobre la Biblia y se convierte oficialmente en el nuevo presidente de

Estados Unidos.

En el curso de la semana que terminó once senadores republicanos, entre los

que aparece Ted Cruz, anunciaron que se opondrán a la ratificación de Biden el

próximo 6 de enero. En lo personal no creemos que encuentre eco el grupo de

los once senadores. De hecho para nosotros su amenaza ya esta fuera de

tiempo.

Por cierto al presidente electo Joe Biden y su esposa Jill Biden, aun siendo

católicos de religión, ya a ambos les aplicaron la vacuna Pfizer/BloNTech. La

aplicación de la vacuna se llevó a cabo en un hospital de Newark, en el estado

de Delaware, a dos o tres horas de Washington por carretera. Pero en México

no le tenemos miedo al virus, nos pela los dientes.

Como muestra ahí están el presidente López Obrador y su esposa la que no

quiso ser la primera dama. Aunque trascendió que el macuspano ya se vacunó

por abajo del agua para que no le hagan bulla porque se enoja.

Resulta que especialistas de la UAT exploran las proteínas de insectos

comestibles, que podrían ser utilizados para la elaboración de productos

alimentarios.

Sobre del tema el investigador del Instituto de Ecología Aplicada (IEA) de la

Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dr. Jorge Ariel Torres Castillo, dijo que

el trabajo corresponde a la tesis de Oscar Acosta Cabrera, estudiante de la

carrera de Ingeniería en Agrotecnología de la Universidad Politécnica

“Francisco I Madero” del estado de Hidalgo.

Dijo que el proyecto forma parte de la vinculación de la UAT con instituciones

de educación superior del país, y en este caso, el estudio versa sobre la

digestibilidad de proteínas de insectos comestibles,

“Es una estancia de investigación que esta realizando aquí, de un mes y medio,

viene a aprender algunas técnicas de laboratorio que le ayuden en su trabajo y

determinar la digestibilidad de proteínas de insectos comestibles.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com rubend@prodigy.net.mx