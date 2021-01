Después de ver el zafarrancho por las candidaturas a las 15

gubernaturas, que están en juego este 2021, claro está que Morena,

tiene en sus filas, a la oposición más fuerte. Compadres, parientes,

amigos y demás se han querido colar con el pretexto de la democracia

y la transparencia en las designaciones de candidaturas; pero nada de

eso es cierto, Mario Delgado, líder nacional impuesto, depuesto y

vuelto a poner, por simples caprichos del gran Tlatoani, es solo un

dictador de órdenes recibidas.

Los morenistas saben, que Delgado es el alfil de Marcelo Ebrard para

la sucesión del 2024, y que todo lo que logre meter a la bolsa de las

aspiraciones del ex jefe de gobierno, serán recompensados con

creces. De tal forma que el líder morenistas, trata sin lograr, acuerdos

para salir avante y en cada designación, que, por cierto no ha salido

ninguna, las recomendaciones de palacio son las que imperan.

Darle el poder a Ebrard de decidir y meter mano, ha puesto a Ricardo

Monreal, con los pelos de punta, con ánimos de pelea y con mucho

recelo, al ver que sus aspiraciones se le pueden ir 3 años antes de

iniciar.

El viejo adagio que dice “que cuando veas a tus enemigos pelearse

entre sí, mejor ni los distraigas” ha sido quizá la mejor estrategia de la

oposición, que ve como se matan entre ellos por una tajada del pastel

político, donde las regiones ha pasado a ser verdaderos campos de

batallas campales por un pedacito de poder.

Mientras eso pasa, la Alianza va Por México, entre el PAN-PRI-PRD

ha empezado con todo su propaganda política, si bien es cierto, no

directamente en contra del presidente, porque se estaría violentando

la ley, si para su partido Morena, que dado el caso es lo mismo.

Desde luego AMLO, cuando aseguró que el seria el árbitro de las

elecciones, hasta sus mismos súbditos se quedaron mudos, no podían

creer tanta incongruencia por decirlo de alguna manera, porque el INE,

es quien regula, ejecuta y son los ciudadanos quien al final,

determinan y organizan las elecciones.

Pero ya sabemos que si no lo hace Morena, si no lo ordena el

presidente, entonces todo está mal, y he ahí el temor de perder la

cámara baja, que es la principal preocupación del mandatario en este

momento ¡y debería de ser la pandemia! Pero esas son nimiedades, lo

importante es el poder, por el poder.

En Tamaulipas no es la excepción, después de la envalentonada de

los morenos diputados, de ver sus números y sombras, de la

conformación de la gran alianza que ellos mismos vaticinaban

imposible, y se dio, los morenistas en la entidad, están enfrascados en

sus propios pleitos internos.

La renuncia de Héctor Garza el Guasón, a gobernación, era de

esperarse, si la secretaria Olga Sánchez Cordero, era un florero,

imagine el oficial mayor, que eran lo mismo que nada, pero se dejó

venir a Tamaulipas, y las diferencias con Américo Villarreal, senador,

son evidentes.

Américo, tampoco ve con buenos ojos a José Ramón Gómez Leal, y

JR, menos a Héctor Garza y al tristemente desconocido, Jorge

Valderrama, es como el niño perdido del cuento triste. Aún faltan

pleitos, porque en eso si los morenos se pintan solos, las tribus

empiezan a aparecer en todo Tamaulipas.

Los especuladores y exponenciados de noticias, dan por hecho, que

las listas pluris de Acción Nacional en Tamaulipas, será llena de

sorpresas, y que los que están ya saben y los que no también fueron

avisados. En tal hecho el congreso del estado es la joya de la corona,

en esta ocasión y de ahí dependerá el 2022.

El trabajo del gobernador , Francisco García

seguramente se refleja en las urnas, su partido es hasta este momento

el rival a vencer, aunque de plano no se le ve piedra que lo ataje, el

camino para que el PAN repita la barrida en la entidad.

Ciudades como Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso,

Matamoros y San Fernando, están firmes, y el panismo está en unidad

en base a sus candidatos posibles. Salvo Matamoros, los demás, aún

con la sonadera de las mujeres en Nuevo Laredo, el trabajo de

Enrique Rivas, es un Hándicap muy difícil de tumbar.

Pero veremos y diremos, muy pronto los nombres saldrán a la luz y

analizaremos sus perfiles.

Al tiempo.