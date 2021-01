Cdmx, México, 17 de Enero 2021. El director técnico del Toluca Hernán Cristante dijo sentirse contento al término del encuentro en el que igualaron a un gol con Chivas en el Estadio Akron, y donde su equipo sumó un punto para mantenerse sin ser derrotados en el actual torneo.

«Sin duda el equipo hizo un buen trabajo, estuvo ocupado, no es un equipo fácil Chivas; nos lleva mucho tiempo de trabajo en armado y es importante lo mostrado por el equipo, generar más. Me gustó, me da buena espina y estoy muy tranquilo. Fue un muy buen punto el equipo se puede plantear mejor», explicó el estratega argentino.

Rescató el orden que su equipo mostró para ir al frente justo después de recibir un duro golpe que pudo comprometer su buen arranque.

«Lo positivo que deja el equipo recibir un gol y no perder el aspecto competitivo tuvimos llegada, buen orden, entrega y pasión. Los chicos están bien me da buena espina me deja tranquilo el punto es lo más importante que nos llevamos«, analizó Cristante.