CDMX.- Miercoles 20 de enero del 2021 Lele Pons quiere «pegar su chile» y por eso hizo mancuerna con Yandel.

Fanáticos de la goma de mascar, y también del doble sentido y el jugueteo lírico, la venezolana y el boricua estrenan su nuevo sencillo «Bubblegum», el cual tiene doble connotación y dicen que la dejarán a la imaginación de quien la escuche.

«A mí sí me gusta la goma de mascar. Yo de niña no podía (por los brackets), pero en cuanto me los quitaron me eché mi chicle», relató Lele.

«También a mí me gusta, me encanta (el chicle)», replicó Yandel en entrevista.

La influencer, sex symbol y conductora; y el reguetonero y productor, contaron que esta nueva canción, que hoy se estrena en plataformas, «cayó» en voz de Lele por obra y magia del destino.

«Es una idea totalmente de Yandel. Él como gran creativo hizo la canción (con su hijo Sour). Al terminarla, dijeron: ‘queremos una mujer’. Me la ofrecieron y se quedó para mí. Se la ‘quité’. Y terminó siendo Lele Pons ‘featuring’ Yandel.

«Cuando llegó la primera idea, me llegaba el sonido de la bomba (de chicle), y me sonaba a un chicle, a un ‘bubblegum’, y ahí rápido se nos prendió el foco, y pensamos en la melodía. Cuando yo escuché la vibra de la canción quería buscar una voz femenina y que vaya de acuerdo con el tema, y le decía a Lele y creo que me llamó mucho la atención. Yo soy fanático de ella desde hace mucho tiempo. Era perfecto, le di gracias a Dios y de la manera en la que se está trabajando, fue genial», añadió Yandel en la conversación.

Así, la ex conductora de La Voz… México suma un sencillo más a su lista de piezas que ha hecho en colaboración con otras estrellas, como «Se Te Nota», con su actual novio Guaynaa; «Downtown», con Anitta y J Balvin; y «Teléfono», con Aitana.

Estos trabajos, y otras colaboraciones, han enriquecido artísticamente a Lele, tal como lo cuenta.

«Aprendo demasiado de ellos. Me hacen crecer como persona, lo que llevo, artísticamente me hacen ver muchas cosas. De manera profesional y personal. Cuidan mucho su familia, son muy privados. Además, me gusta mucho la voz de Yandel».

En la conversación, respecto a la razón de llamar ‘Bubblegum’ a una parte del cuerpo de Lele, fueron dando pistas para adivinar cuál podría ser, y el intérprete de «Encantadora» y «Espionaje» ofreció su punto de vista respecto al doble sentido.

«Siempre he pensado que uno no tiene que ser tan vulgar para que pegue una canción. Creo que eso nos da una diferencia, le da jocosidad al tema, le pone un doble sentido, pero a la vez, sí es un chicle. No es malo, las canciones que tienen este juego de palabras, les gusta mucho», puntualizó el también compañero, socio y coproductor de Wisin.

«Es una muy buena canción. Desde que la escuché, me gustó. Yo me quedo con algo que se me queda en la cabeza, cuando es la primera vez que la escuchas, y no se me va, eso grabo. Cuando tiene el flow, el ritmo, es que digo: ‘la grabo'», añadió su colega y amiga.

Entonces, luego de ir y venir en la búsqueda de a qué se refiere el título de la canción, que menciona directamente a la goma de mascar, la estrella de 24 años se atrevió a decirlo.

«¿Qué tu crees que es?», preguntó, retadora.

«¿Alguna parte del cuerpo?», se le respondió.

«Sí, el culo (trasero)», contestó… y soltó las carcajadas.