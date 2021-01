En 1862 ante el desembarco de tropas francesas en Tampico, el gobierno

republicano nombró comandante militar de Tamaulipas a Juan José de la Garza. En

ese momento, autoridades, oficinas y docenas de familias se trasladaron a Altamira,

mientras los chinacos custodiaban el parque y materiales de guerra. Ese año Pedro

José Méndez y José María Martínez, se presentaron en Ciudad Victoria para la

autorización de una guerrilla.

¿Qué sucedía en esos momentos en la capital tamaulipeca? Ante la difícil

situación, la respuesta de los liberales, militares y ciudadanos fue inmediata, al

instalarse «…una Junta Patriótica, para cooperar a la defensa nacional.» El general

Macedonio Capistrán se unió a las tropas del Estado para hostilizar a los franceses;

el general Canales asumió la jefatura de Tula y Méndez atacó un buque francés en el

Río Tamesí que le valió el grado de Teniente Coronel.

Entre las estrategias militares, figuran la instalación de veintidós puntos de

vigilancia a distancias adecuadas y un cuartel general en la Hacienda del Chocoy

cerca de Tampico, donde se concentraron fuerzas de Victoria, Burgos y Güémez. El

resto de la ciudadanía incluyendo mujeres, no permaneció ajena a los

acontecimientos: «En todas las poblaciones hay alistamiento de voluntarios, a cuyo

frente se ponen las personas más acomodadas y de las mejores familias. Las señoras

de Ciudad Victoria se ocupan de reunir donativos para los hospitales militares.»

Darío Balandrano, colaborador de Juan José de la Garza editó El Guerrillero

Tamaulipeco, para divulgar las ideas liberales: «No: Vosotros no necesitáis formar

votos para que nazcan vengadores de nuestras cenizas. El día en que vuestra sangre

tiña la tierra, la tiranía, sus palacios y sus protectores se desvanecerán para siempre

ante la impotencia y la cólera del pueblo.»

En 1862 Francisco Gutiérrez, recibió en su casa de Victoria dinero para

sufragar los gastos de guerra. A principios de 1866, fue tomado prisionero y

trasladado a San Luis Potosí donde los franceses lo condenaron a muerte, junto con

otros reos tultecos. Ese año, recibieron en indulto de Maximiliano: «Francisco

Gutiérrez (35 años, nacido en Tula, Tamaulipas, talabartero y avecindado en el

mismo lugar de nacimiento); Andrés Olvera (25 años, soltero, nacido en Tula de

Tamaulipas, labrador y avecindado en el mismo lugar de nacimiento); Juan Proa

(soltero, nacido en San Luis, Potosí, labrador y avecindado en la Villa de Santas

Bárbara); Andrés Serrato (50 años, casado, nacido en Durango, arriero y avecindado

en la Miquihuana).»

Ubicadas en la serranía, a mediados del siglo XIX Tula y Santa Bárbara eran

ciudades importantes de Tamaulipas y paso obligado hacia Tampico para viajeros,

arrieros y comerciantes. En medio de todo esto, el 30 de marzo de 1865,

Maximiliano decretó que Tula se integrara San Luis Potosí, recién designada

cabecera cabecera del Cuarto Distrito. El alcalde Cruz Morales aprobó la orden.

Al iniciar la guerra, todo indicaba que los tultecos permanecerían fieles a los

republicanos, porque tenían fama de ser: «…amantes de la libertad mexicana, y

encaminados al combate por un jefe de los conocimientos militares del Sr. García

Medina, tendrán una rara oportunidad de probarlo.» En 1854, este español era Juez

de Paz en Jaumave y Comandante de Palmillas, pero terminó adhiriéndose a los

franceses con el grado de Teniente Coronel. El 25 de junio de 1864 un grupo de

tultecos notables entre ellos Nieva, Martínez y Niño, se deslindaron del liberalismo y

firmaron en San Luis una acta de adhesión al Imperio.

Toma de Tula

En abril de 1865, mientras Méndez y su Cuerpo de Fieles vencían a los

franceses en Victoria, las autoridades municipales de Santa Bárbara desalojaron a

los soldados extranjeros y decomisaron cien fusiles que Tomás Mejía otorgó a los

imperialistas. La reacción de los conservadores tultecos fue inmediata al enviar un

contingente para controlarlos: «El destacamento regresó a Tula, y entonces los

vecinos tachados de imperialistas comenzaron a sufrir persecuciones. El abate Mr.

Chandron se vio amenazado de muerte, y solo pudo salir de ahí, perdiendo su

caballo y 520 pesos que le costó el pasaporte.»

A los chinacos se agregaron simpatizantes de Escandón, Victoria, Quintero y

Morelos y formaron un ejército de cuatrocientos hombres. Para financiar este

contingente, se decomisó dinero a los adictos del Imperio en Tampico. Así las cosas,

«El 17 de mayo fue enviada de Tula, una nueva sección de menos de 200 hombres

contra los republicanos.» …y los juaristas volvieron…a situarse en Santa Bárbara y

demás puntos comarcales, uniéndoseles Méndez y…un total de 800 a 1000 hombres

de la misma localidad y de Jaumave.»

El 4 de junio de 1865, las tropas de Méndez se enfrentaron a las fuerzas

enemigas en Tula integradas por «712 mochos», comandados por los coroneles

Cosolenio Llera, Prieto y Balderas. Por la tarde, después de casi diez horas de

combate se apoderaron de la plaza al vencer a los franceses, ocasionándoles:

«Cuarenta muertos, 32 prisioneros, una pieza de artillería, un depósito de armas,

parque y lanzas.»

Al enterarse del triunfo, el presidente Benito Juárez lo ascendió a general.

Luego, con la presencia de Mariano Escobedo marchó hacia Guadalcázar, Cerritos,

Rio Verde y Ciudad del Maíz, al mando de 1,200 hombres. Para combatirlos, los

imperialistas enviaron desde San Luis Potosí, tropas de zuavos. Algunos disidentes

tultecos como Ignacio Treviño y Francisco Arana, prefirieron acogerse a la ley de

amnistía del gobierno imperial.

El 19 de junio, luego de extraer fuertes sumas de dinero los republicanos se

trasladaron a Victoria y Santa Bárbara. En ese tránsito, Méndez asignó cien hombres

en Palmillas y otra cantidad igual en Jaumave. En Tula, decomisó una imprenta del

semanario La Defensa Nacional del señor Puente: «…quien lo dejó a poco para

combatir a los franceses en cuya campaña fue muerto, continuando la redacción del

periódico a cargo del Sr. Cristóbal Montiel.»

Cuando esa ciudad estuvo bajo la férula republicana, los juaristas

decomisaron los bienes a varios imperialistas: «Entretanto multitud de individuos

que combaten en las filas de los disidentes, perciben tranquilamente la renta de los

bienes que han dejado bajo la protección del imperio.» Según una carta de Manuel

Gardette al general Méndez, Tula era importante para sostener la guerra : «…por dos

razones: primero porque es la fuente del comercio de Tampico con el interior;

segundo porque la hemos de exprimir hasta dejar a esos ricos cabrones, como un

bagazo de caña.»

El 3 de julio, los juaristas recaudaron 4 mil pesos, confiscaron la Hacienda El

Rincón de Guadalupe y bienes del administrador de correos Hermenegildo

Azpericueta. Ante la presencia del comandante Valles y un grupo de franceses

procedentes de Tampico, se trasladaron a Jaumave. La guerrilla de Méndez,

complicó el escenario a los extranjeros, quienes para combatirla movilizaban

soldados desde de la huasteca y otros lugares Tamaulipas.

En agosto 18, el Sub prefecto potosino Joaquín Silva comunicó el ingreso de

las tropas francesas a Tula a cargo del comandante Delloye. Los republicanos

desalojaron la ciudad sin presentar batalla, mientras los imperialistas exhortaban a

mediante avisos el regreso de las autoridades: «…a desempeñar sus empleos.»

Parecida situación vivieron en Santa Bárbara cuando en octubre estaba en manos

del comandante Choppin.

Por esos días al transportar un envío de plata, los franceses se enfrentaron a

republicanos en Santa Cruz del Nopal, cerca de El Chamal. En medio de la sierra:

«…se encontró con la banda de Gómez…de 150 hombres. Un destacamento de 50

infantes y 30 caballos cuyo mando tomó en persona el Sr. Delloye, cerró sobre los

disidentes haciéndoles 20 muertos y quitándoles armas y caballos; en los inútiles

esfuerzos para recobrar las mulas quitadas por el enemigo, pereció un arriero y

algunos mozos de la conducta desaparecieron.»

El tránsito por ese sitio resultó complicado debido a un aguacero que puso en

peligro el cargamento y vida de los custodios. En Las Minitas, estuvieron a punto de

ahogarse las mulas y perdieron 25 mil pesos. Reunidos en la Hacienda El Chamal, las

fuerzas enemigas de Delloye y Choppin esperaron a Méndez. El 9 de octubre se

presentó un combate, donde los franceses ganaron. Los guerrilleros huyeron, entre

la montaña por un camino angosto, abandonando las municiones: «Los arrieros que

pasaron después que la columna, hallaron 40 cadáveres en el interior de los

parapetos, contándose entre los muertos algunos cabecillas de importancia. Fueron

también hallados enseguida 40 caballos ensillados, efectos personales

pertenecientes a Méndez…» La región de Santa Bárbara no era desconocida a

Méndez. En esos días, ordenó al coronel Francisco G. Vargas incendiar la Hacienda El

Chamal de Miguel Blanco ex ministro de Guerra del presidente Juárez.

Para evitar otra sorpresa de los republicana, los jefes militares franceses y

autoridades tomaron precauciones en Tula, colocando en las esquinas de la plaza

principal: «…trincheras que son formadas de cerca de piedra y tiene vara y media de

ancho,…en una de ellas está un carretón lleno de estiércol; que la casa de don Ramón

Vértiz tiene en la azotea unas trincheras de adobe; que por la calle de la salida para

ir enfrente de la casa del C. Antonio Orozco están unas vigas clavadas y que de noche

cierran con atravesaños; que la puerta la cierran hoy que fue a misa, que no eran

más que ciento ochenta hombres;…en el Cerro de la Cruz hay un polvorín que ya he

dicho a V. y que tiene dos piezas chicas, que son las únicas que hay en la plaza.»

Esta situación permaneció sin variar durante el resto del año. El fatal desenlace

para Méndez, sucedió el 23 de enero de 1866 poco antes de vencer a los franceses

que conducían una conducta de caudales en Tantoyuquita. Durante la refiega, fue

herido de muerte por una bala en el pecho. A pesar de este incidente, los chinacos se

impusieron a los imperiales.

Al morir, Méndez inauguró con su hazaña el santoral y cementerio de los heroes

tamaulipecos. Gracias a sus afinidales republicanas, pronto se convirtió en figura de

culto arropada por himnos, calles, medalles, oraciones cívicas, esculturas, nombre

de municipio, lógicas masónicas y el periódico La Sombra de Méndez.