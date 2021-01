Qué si el detente no jaló, qué si cada quien tiene lo que se merece, qué si el pueblo estará mejor sin él, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales en referencia al Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR luego de resultar positivo de COVID-19.

Igual se ven muchos mensajes de solidaridad con él, #FuerzaPresidente con manos entrelazadas es como muchos mexicanos le envían buena vibra al Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR deseándole pronta recuperación.

Y la verdad esto último es como debe de ser, de entrada porque a nadie se le debe desear el mal, además que el Presidente este contagiado de COVID-19, a su edad y con algunos problemas de salud que ya tenía, debe preocuparnos a todos los mexicanos.

Pues no se trata solamente de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR como persona, se trata del mandatario de la nación y aunque no es lo que México esperaba es necesario que recobre su salud para mantener la estabilidad del país.

Si Secretaria de Gobernación se encarga de continuar informando en las mañaneras o no, es lo de menos, aunque no les guste a muchos escucharlo o leerlo, la verdad es que la salud del Presidente también es un asunto de seguridad y estabilidad nacional.

Razón por la cual tampoco es cuestionable que le estén atendiendo bien y un grupo de médicos se encarguen de monitorear constantemente su estado de salud, es necesario que lo hagan, deben proteger al Presidente, aunque muchos no lo crean o no lo quieran entender, por el bien de la nación.

Además, nos guste o no ANDRES MANUEL es el presidente de México, amén de que lo eligió la mayoría de los mexicanos, para nada es bueno que su salud tenga un quebranto mayor o muera pues México se enfrentaría a problemas inimaginables que ni siquiera los partidos políticos y sus altas luminarias dimensionan.

En cascada se vendrían problemas de desestabilización nacional, internacionales y hasta caída de la bolsa de ahí que aunque no sea santo de nuestra devoción debemos pedir por su salud, esperando tenga pronta recuperación.

Debemos ser prudentes, conscientes y en lugar de alegrarse porque no jaló el detente y el Presidente se contagió de COVID, preocuparnos por lo que pueda pasar si el mandatario nacional llega a faltar.

Cierto es que se tiene ingobernabilidad en muchos aspectos, pero es muy distinto a que realmente no se tenga la figura presidencial, bueno, ni siquiera a la oposición le conviene un mártir.

En fin, la situación es que desde el domingo que se dio a conocer la noticia que el Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR había resultado positivo a COVID-19, se desataron los comentarios en las redes sociales, a favor y en contra.

Los comentarios vertidos en contra van con crudeza, deseándole no se recupere, dichos que ni en broma son buenos, en primera como humanos el mal no se le debe desear a nadie, en segunda no solo se trata de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, es el Presidente de la nación y guste o no, le repito, su salud es un tema de estabilidad y seguridad nacional.

Por lo tanto es mejor desearle pronta recuperación, quienes no estén de acuerdo con su mandato seguir peleándonos con su mal gobierno. Aparte, el pleito real con ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR debe ser en las urnas, minarlo políticamente, no alegrarse porque se quebrante su salud. Por lo tanto #Fuerza Presidente.