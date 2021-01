Río Bravo, Tamaulipas (18 de enero de 2021).- Un ciclo de siembra crítico esperan productores del Distrito de Riego 025, Bajo Río Bravo, dentro este otoño invierno 2020 – 2021, luego que no han tenido suficiente apoyos de los diputados federales para que aterricen los programas de apoyo al sector.

Claudio Medina Salazar, Presidente de Módulo Asociación de Usuarios Santa Rosa del 025, dijo que lamentablemente en este mismo periodo pero del 2020 fue más duro, aunque por fortuna lograron sortearlo sus compañeros.

Lamentablemente el respaldo de los legisladores ha sido nulo, pues ni siquiera les han gestionado apoyos ni bajado programas de ayuda a sus compañeros que en estos momentos requieren de ellos, ni el gobierno ha volteado sus ojos.

Además otros problemas que están enfrentando es la falta de agua que no es suficiente para sacar adelante el riego en las más de 200 mil hectáreas que ahí se establecen dentro este otoño invierno.

Recordó que el volumen asignado en el mes de octubre del año pasado fue importante,sin embargo concluyó el 2020 y todavía no la han recibidido, por lo que van esperar apenas se les entregue.

El ciclo anterior al tener bajos rendimientos en los cultivos, resalto, llevó a muchos productores a quedar en cartera vencida, a tal grado les han embargado equipo de maquinaria.

Sin embargo no pierden la esperanza, qué más adelante el año sea lluvioso, aunque con la limitante de volumen, el presente ciclo agrícola tendrá rendimientos de producción no muy alentadores.