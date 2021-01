CIUDAD DE MÉXICO, 19 DE ENERO DE 2021.- Ante la información que circuló, en torno a que la Secretaría del Bienestar citó el próximo viernes a personas adultas mayores para vacunarse contra covid-19 al recoger su apoyo económico, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aclaró que es falso, porque la inmunización para este grupo de población no inicia esta semana.

Comentó que se trata de una confusión, debido a que la Secretaría del Bienestar está aplicando un cuestionario -que validado la Secretaría de Salud- tiene un propósito múltiple, para informar que la aplicación de las vacunas para personas mayores iniciará en breve y completar una encuesta de aceptación de la vacuna.

López-Gatell, adelantó que los resultados preliminares de esta encuesta, arrojaron que del total de adultos mayores de 60 y más años, que fueron consultados -principalmente en el ámbito rural-, el 71 por ciento, sí aceptan vacunarse y 22 por ciento no desean ser vacunados.

Del total de personas mayores que aceptaron la vacuna, 61 por ciento puede movilizarse y 11 por ciento no cuenta con los medios para llegar al punto de vacunación.

Reiteró que la vacuna contra covid-19 no será utilizada con fines electorales y exhortó a denunciar cualquier abuso.

“La noticia que se difundió nos ayuda a hacer patente: Uno, que no empieza este viernes la vacunación para personas adultas mayores, vendrá después.

“Dos, ya hay que empezar a prepararse en sus casas y desde luego nosotros en el Gobierno. Tres, no tiene nada que ver el proceso de entrega de los recursos del programa de adultos mayores con el vacunarse o no vacunarse. De todos modos, alguien puede decir: no recibo el programa, pero me quiero vacunar y toda persona adulta mayor tiene derecho a vacunarse”, detalló

MÉXICO REGISTRA CIFRA RÉCORD DE MUERTES POR COVID-19

México registró una nueva cifra récord de muertes por covid-19, al reportar mil 584 nuevos fallecimientos, con lo cual, el acumulado se elevó a 142 mil 832.

Con el reporte de 18 mil 894 nuevos casos, se registraron ya un millón 668 mil 396 contagios de coronavirus. El nivel de positividad se ubicó en 44 por ciento

Existen 102 mil 797 casos activos estimados y un millón 251 mil 782 personas recuperadas de la enfermedad.

OCUPACIÓN HOSPITALARIA

A nivel nacional la ocupación en camas generales es del 60 por ciento. Las ocho entidades con una ocupación mayor al 70 por ciento son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Hidalgo, Guanajuato Puebla, Morelos y Nayarit.

En camas con ventilador, la ocupación nacional es del 53 por ciento. Las tres entidades con ocupación mayor al 70 por ciento son: Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León.

“Tenemos una tendencia a la alza todavía en general en el país, en varias entidades federativas que ya estaban en una fase de descenso, regresaron a una reactivación”, señaló Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.