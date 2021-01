Cdmx, México, 14 de Enero 2021. Hace unos instantes dieron a conocer el lamentable fallecimiento de Amparo Higuera Juárez a los 84 años de edad.

“Amigos todos, con gran tristeza les informamos que nuestra querida Amparo Higuera Juárez, ha fallecido”.

Continuó el texto: “Gran compositora y cantante de la música ranchera, que junto a su hermana Imelda formaron el dueto Las Jilguerillas. Ahora su legado musical quedará por siempre, descanse en Paz”.

Ante esto los mensajes de aliento por parte de sus fieles seguidores del dueto ‘Las Jilguerillas’ no se hicieron esperar, en los que destacan pronta resignación para sus familiares, además de la gran pérdida en el género ranchero.

“Qué tristeza, ha muerto una verdadera joya de la música ranchera, descanse en paz, mi amor eterno a su hermosa música”, “Descanse en paz, su música lleno mi infancia, hoy cada vez que las escucho me hace recordar a mis seres queridos que ya no están físicamente. Dios la tenga es su santa gloria”, “Que descanse en paz toda una leyenda, su música siempre me va a traer esos bonitos recuerdos de mi mamá que siempre las escuchaba a todo volumen, resignación a toda su familia”.

Hasta el momento no han dado a conocer la causa de su deceso. Se sabe que sus últimos días los pasó en un hospital de Morelos.