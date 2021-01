México, 13 de Enero 2021. El mexicano Fabián De Luna no competirá en las Copas del Mundo de gimnasia artística para evitar un contagio y optará por enfocarse en el Campeonato Panamericano de Birmingham que se disputará en abril, el cual dará dos boletos en el all around para los Juegos Olímpicos Tokyo 2020.

«Nos vamos a concentrar ciento por ciento al continental, le vamos a tirar ahí, ir a las Copas del Mundo nos va a desviar del objetivo principal y aparte sería un riesgo innecesario, ya que tienes que hacer cuarentena cada vez que viajas, entonces es mucho tiempo gastado», comentó el gimnasta.

Fabián compitió por última ocasión en el Mundial de Stuttgart de 2019, en donde finalizó en el lugar 22 de la prueba de anillos, siendo el mejor de los seis aparatos en el que se desempeña.

«Le estoy poniendo muchísima atención al caballo con arzones y a la barra fija, todos los demás me siento que estoy en muy buen nivel y siento que levantando el nivel de esos dos me va a poner en un lugar pues muy cómodo en el all around», explicó.

El gimnasta ganó oro en los anillos de los Panamericanos de Lima y con él, está la confianza en que se clasifique otro mexicano más a la cita olímpica, ya que Daniel Corral logró su boleto en 2019.

«Regresar a la competencia no me va afectar negativamente, al revés yo creo que me voy a empoderar, voy a recordar cómo es entrar a competencia, qué se siente, los nervios que te dan y cómo controlarlos, regresar a competir me emociona muchísimo», finalizó.