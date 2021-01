NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, 27 DE ENERO DE 2021.- Personas que provengan de Estados Unidos y Canadá para trabajar en alguna maquiladora de Nuevo Laredo, deberán presentar su resultado de prueba Covid negativa.

Así lo informó el titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), Adolfo Benavides, en la reunión del Comité Municipal de Salud que preside el alcalde Enrique Rivas Cuéllar.

“Recibimos un protocolo este fin de semana para activarlo a partir del lunes, tuvimos una reunión con los grupos de maquiladoras que dirige Index, donde efectivamente las personas que vienen de Estados Unidos y Canadá a laborar a las maquiladoras de Nuevo Laredo se les va a pedir la prueba Covid con resultado negativo”, indicó.

Refirió que solo así podrán trabajar en esta ciudad, señaló que en la reunión se plantearon muchas dudas, pero que se irán resolviendo sobre la marcha.

“Por lo pronto, se empezará a pedir resultados de pruebas negativas para que puedan laborar en nuestra ciudad, de hecho si se llegara a tener un contagio de estas personas en alguna maquiladora se verá la posibilidad de rentar un piso de hotel para aislar a estos pacientes”, declaró.

En este contexto, Rivas Cuéllar mencionó que la COEPRIS en coordinación con el Municipio continuarán con la operación de los filtros sanitarios instalados a la salida del Puente Internacional 2 y el Aeropuerto, así como con la vigilancia en negocios y establecimientos de la ciudad.

“Permanece el filtro de la COEPRIS, aparte de la actividad que hace con los comercios en coordinación con nosotros también para el comercio informal en pulgas y tianguis para realizar los operativos”, comentó el edil.

Adolfo Benavides reportó que en el filtro del Puente 2, dos mil 500 vehículos ingresan a Nuevo Laredo, de los cuales retornan en promedio al 10 por ciento (250 carros), que no justifican el viaje esencial o no cumplen con el ‘Doble No Circula’, mientras que en el Aeropuerto revisan entre 40 y 60 personas diarias.

En cuanto a la vigilancia en negocios y establecimientos, dijo que se han enfocado en el cumplimiento de los protocolos de salud y en exhortar a que cumplan con el horario de atención que se emitió en el Periódico Oficial.

“Nos hemos enfocado en 7 giros que son: iglesias que se les permite un servicio a la semana, restaurantes, tiendas de autoservicio y departamentales con cierre a las 9 de la noche, así como cierre de gimnasios y salones de eventos; depósitos con venta de alcohol de lunes a viernes hasta las 8 de la noche y vendedores ambulantes en puestos fijos, semifijos y tianguis”, puntualizó.